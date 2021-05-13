Врио главы региона Сергей Меняйло высоко оценил предлагаемые цифровые решения и поручил сформировать план их реализации.

Руководители обсудили социально значимые проекты, в том числе цифровизацию госуслуг, создание комфортной и безопасной городской среды, внедрение умных технологий в медицину, образование, культуру, туризм и спорт и модернизацию «Системы 112» и региональной системы экстренного оповещения об угрозе чрезвычайных ситуаций.

«Ростелеком» в Северной Осетии сегодня лидирует по целому ряду направлений бизнеса не только среди других регионов юга РФ, но и по стране в целом. Так, доля телеком-рынка компании в республике составляет 85% — это очень достойная цифра. Число пользователей сети интернет превышает 90 тыс. — это практически каждая вторая семья. Более 77% всех школьных и дошкольных учреждений Северной Осетии подключены к интернету по оптической технологии. Также высок и охват оптикой медучреждений. В развитие связи в республике компания за последние несколько лет вложила около 760 млн рублей собственных инвестиций», — рассказал Лысов.