Вице-президент «Ростелекома» и врио главы Северной Осетии обсудили развитие республики

Партнерский Северная Осетия

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Вице-президент, директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» Денис Лысов представил руководству Северной Осетии концепцию развития телеком-инфраструктуры в регионе

Врио главы региона Сергей Меняйло высоко оценил предлагаемые цифровые решения и поручил сформировать план их реализации.

Руководители обсудили социально значимые проекты, в том числе цифровизацию госуслуг, создание комфортной и безопасной городской среды, внедрение умных технологий в медицину, образование, культуру, туризм и спорт и модернизацию «Системы 112» и региональной системы экстренного оповещения об угрозе чрезвычайных ситуаций.

«Ростелеком» в Северной Осетии сегодня лидирует по целому ряду направлений бизнеса не только среди других регионов юга РФ, но и по стране в целом. Так, доля телеком-рынка компании в республике составляет 85% — это очень достойная цифра. Число пользователей сети интернет превышает 90 тыс. — это практически каждая вторая семья. Более 77% всех школьных и дошкольных учреждений Северной Осетии подключены к интернету по оптической технологии. Также высок и охват оптикой медучреждений. В развитие связи в республике компания за последние несколько лет вложила около 760 млн рублей собственных инвестиций», — рассказал Лысов.

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В числе достижений «Ростелекома» в Северной Осетии — первый на юге энергосервисный контракт по модернизации уличного освещения в Ирафском районе, единая платформа для медучреждений, объединяющая 85 объектов в отдаленных районах республики, организация высокоскоростной передачи данных на строящемся горнолыжном курорте «Мамисон», обеспечение оптической связью высокогорного поселка Верхний Фиагдон и расположенного в нем пульмонологического центра федерального значения.

«Мы должны совместно решать задачи, которые государство ставит перед регионами. Прежде всего речь о внедрении умных технологий в медицину, культуру, образование, спорт и туризм. Один из приоритетов — внедрение интеллектуальной транспортной системы, которая позволит оптимизировать транспортные потоки, повысить эффективность управления транспортом. Надо создать рабочую группу, согласовать проекты и начать совместную работу по их реализации», — подчеркнул Меняйло.

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