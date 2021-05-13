Компания «ТНС энерго Кубань» представила нового подрядчика
Партнерский Адыгея, Краснодарский край
До конца 2021 года подрядчиком «ТНС энерго Кубань» будет ООО «Кубань Энерго Инжиниринг»
В Краснодарском крае и Адыгее подрядчик имеет право от имени гарантирующего поставщика:
- снимать показания счетчиков в многоквартирных домах (МКД);
- ограничивать, приостанавливать и возобновлять электроснабжение потребителей в МКД, в том числе собственников нежилых помещений МКД и жителей садоводческих товариществ.
Сотрудники «Кубань Энерго Инжиниринг» обязаны предъявить удостоверение с фото специалиста, заверенное подписью и фирменной печатью.
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Представители ООО «Кубань Энерго Инжиниринг» не имеют права требовать оплаты своих услуг и принимать деньги за потребленную электроэнергию. Все платежи надо проводить на расчетный счет «ТНС энерго Кубань».
Узнать больше о работе подрядчика можно по телефону горячей линии ООО «Кубань Энерго Инжиниринг» 8 (918) 596-16-88.
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