Компания «ТНС энерго Кубань» представила нового подрядчика

Партнерский Адыгея, Краснодарский край

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До конца 2021 года подрядчиком «ТНС энерго Кубань» будет ООО «Кубань Энерго Инжиниринг»

В Краснодарском крае и Адыгее подрядчик имеет право от имени гарантирующего поставщика:

  • снимать показания счетчиков в многоквартирных домах (МКД);
  • ограничивать, приостанавливать и возобновлять электроснабжение потребителей в МКД, в том числе собственников нежилых помещений МКД и жителей садоводческих товариществ.

Сотрудники «Кубань Энерго Инжиниринг» обязаны предъявить удостоверение с фото специалиста, заверенное подписью и фирменной печатью.

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Представители ООО «Кубань Энерго Инжиниринг» не имеют права требовать оплаты своих услуг и принимать деньги за потребленную электроэнергию. Все платежи надо проводить на расчетный счет «ТНС энерго Кубань».

Узнать больше о работе подрядчика можно по телефону горячей линии ООО «Кубань Энерго Инжиниринг» 8 (918) 596-16-88.

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