Компания «ТНС энерго Кубань» представила нового подрядчика

До конца 2021 года подрядчиком «ТНС энерго Кубань» будет ООО «Кубань Энерго Инжиниринг»

Сотрудники «Кубань Энерго Инжиниринг» обязаны предъявить удостоверение с фото специалиста, заверенное подписью и фирменной печатью.

В Краснодарском крае и Адыгее подрядчик имеет право от имени гарантирующего поставщика:

Представители ООО «Кубань Энерго Инжиниринг» не имеют права требовать оплаты своих услуг и принимать деньги за потребленную электроэнергию. Все платежи надо проводить на расчетный счет «ТНС энерго Кубань».

Узнать больше о работе подрядчика можно по телефону горячей линии ООО «Кубань Энерго Инжиниринг» 8 (918) 596-16-88.