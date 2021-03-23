«ТНС энерго Кубань» запустила мобильный офис в Краснодаре

В марте мобильный офис «ТНС энерго Кубань» начал работать в пригороде Краснодара. Ранее подобный был запущен в Новороссийске

Он будет приезжать в дачные районы по пятницам и субботам. Это позволит их жителям передавать показания счетчиков, распечатывать и оплачивать квитанции за электроэнергию, консультироваться по переоформлению лицевого счета в связи со сменой собственника жилья. Также в мобильном офисе можно будет подать заявку на опломбировку или перепрограммирование счетчика и получить советы специалистов.

В пятницу, 26 марта, решить все эти вопросы в мобильном офисе смогут жители поселка Лазурного, а в субботу — дачники СНТ «Пашковское» в хуторе Ленина.

Актуальную информацию о графике работы мобильного офиса можно найти на сайте поставщика в разделе «Мобильные офисы». Также о работе мобильного офиса в конкретном населенном пункте можно узнать по телефону 8(861)298-01-70.