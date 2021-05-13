Власти Новороссийска опровергли перевод школьников на дистанционку с 1 сентября
В мэрии Новороссийска 12 мая прокомментировали информацию о переходе школьников на дистанционное обучение с осени
Напомним, в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса кубанские школы и детсады сначала перешли на свободное посещение, а после — на дистанционное обучение.
В декабре на дистанционном обучении находились 10 тыс. школьников. После новогодних каникул на Кубани в очном режиме начали работать все школы, кроме одной.
По последним данным кубанского оперштаба за 26 апреля, в регионе из-за выявленных случаев коронавируса обучаются дома ученики 16 классов.
В середине мая в родительских чатах распространилась информация, что школы Новороссийска с 1 сентября переходят на дистанционное обучение. 13 мая в пресс-службе мэрии Новороссийска опровергли возможный перевод школьников на дистанционку.
«В школах города продолжают приниматься все профилактические меры, рекомендованные Роспотребнадзором по недопущению распространения коронавирусной инфекции. В коридорах работают рециркуляторы, проводится регулярное проветривание классов, дважды в день — влажная уборка», — прокомментировала ситуацию начальник управления образования Елена Середа.
По ее словам, с 1 сентября школьники будут учиться в обычном режиме, а прививку от коронавируса сделали уже 49% педагогов Новороссийска.
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