В Краснодаре потеплеет до 27 °С

Краснодарский край

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Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 13 мая

12 мая в Краснодаре утром столбики термометров показали 15 °С. Днем в кубанской столице воздух прогреется до 27 °С, порывы ветра будут небольшими — 3,8 м/с. Вечером в Краснодаре будет тепло — 21 °С, сообщает сервис «Яндекс.Погода».

По данным краснодарского гидрометцентра, в крае 12 мая переменная облачность и без осадков. Ночью и утром местами туман. Воздух прогреется днем до 22-27 °С. Ночью похолодает — температура опустится до 7-12 °С.

На Черноморском побережье также без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, на участке Анапа — Геленджик местами порывы 13-18 м/с. Температура воздуха днем поднимется до 21-26 °С.

Напомним, специалист краснодарского гидрометцентра накануне рассказала, какой будет погода в ближайшую неделю. Кубанцев ждут дожди и грозы, но температура воздуха будет повышаться.

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В Краснодаре потеплеет до 27 °С
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