Когда на Кубани закончатся «температурные качели» и наступит лето? Спросили у синоптиков

Краснодарский край

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Специалист краснодарского гидрометцентра 12 мая рассказала порталу Юга.ру, что на Кубань придет жара, но ненадолго

Напомним, май на Кубани начался с теплой солнечной погоды, из-за жары в краевом центре открылось меньше обычного ярмарок выходного дня. Однако в конце майских праздников на Кубань пришли дожди.

9 мая в регионе объявили экстренное предупреждение по ливням с градом и по заморозках. 11 мая сильный дождь подтопил 12 улиц Краснодара, а в ночь на 12 мая в Крымском районе река вышла из берегов и подтопила несколько дворов.

Портал Юга.ру решил узнать в краснодарском гидрометцентре, какой будет погода в ближайшую неделю и когда кубанцам ждать солнечной погоды.

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По словам начальницы отдела гидрометобеспечения Светланы Поповой, до конца недели в крае будет преимущественно без осадков. Днем воздух прогреется до 24-29 °С, а по ночам будет 12-20 °С. В некоторых районах 14-16 мая столбики термометров покажут до 33 °С.

В южной половине региона 15-16 мая синоптики ожидают небольшой дождь и грозы. На следующей неделе погода снова испортится и будут температурные перепады. Выпадут осадки, местами пройдут ливни. Температура воздуха при этом будет повышаться, отметила Попова.

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