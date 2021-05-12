Когда на Кубани закончатся «температурные качели» и наступит лето? Спросили у синоптиков

Специалист краснодарского гидрометцентра 12 мая рассказала порталу Юга.ру, что на Кубань придет жара, но ненадолго

Напомним, май на Кубани начался с теплой солнечной погоды, из-за жары в краевом центре открылось меньше обычного ярмарок выходного дня. Однако в конце майских праздников на Кубань пришли дожди.

9 мая в регионе объявили экстренное предупреждение по ливням с градом и по заморозках. 11 мая сильный дождь подтопил 12 улиц Краснодара, а в ночь на 12 мая в Крымском районе река вышла из берегов и подтопила несколько дворов.

Портал Юга.ру решил узнать в краснодарском гидрометцентре, какой будет погода в ближайшую неделю и когда кубанцам ждать солнечной погоды.