В Краснодаре на парковке ТРК «СБС Мегамолл» загорелся автомобиль

Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы. На кадрах в телеграм-канале «Типичного Краснодара» видно задымленную территорию парковки. Люди пытались самостоятельно потушить машину, однако потребовалась помощь пожарных.

Информация о возгорании на улице Уральской поступила диспетчеру в 10:34, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Спасатели прибыли на вызов в 10:42 и установили, что загорелся автомобиль.

Пламя распространилось на площади в 5 кв. метров. Спустя минуту огонь удалось локализовать. Полностью потушили пожар в 10:45. На месте происшествия работали семь человек и две единицы специальной техники. При пожаре никто не пострадал.