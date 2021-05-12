В Краснодаре на парковке ТРК «СБС Мегамолл» загорелся автомобиль

Краснодарский край

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В Краснодаре 12 мая загорелся легковой автомобиль на парковке торгово-развлекательного комплекса «СБС Мегамолл»

Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы. На кадрах в телеграм-канале «Типичного Краснодара» видно задымленную территорию парковки. Люди пытались самостоятельно потушить машину, однако потребовалась помощь пожарных.

Информация о возгорании на улице Уральской поступила диспетчеру в 10:34, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Спасатели прибыли на вызов в 10:42 и установили, что загорелся автомобиль.

Пламя распространилось на площади в 5 кв. метров. Спустя минуту огонь удалось локализовать. Полностью потушили пожар в 10:45. На месте происшествия работали семь человек и две единицы специальной техники. При пожаре никто не пострадал.

Напомним, в апреле в Краснодаре сгорел внедорожник на площади перед мэрией, еще один автомобиль загорелся на проезжей части.

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