Краснодарцы провели майские праздники на дачах и редко покидали регион — МТС
МТС проанализировала цифровую активность жителей Краснодара с 1 по 10 мая
Длинные каникулы не побудили к дальним путешествиям. Преимущественно направлением поездок по краю до трех дней были Горячий Ключ, Сочи, Геленджик и Лагонаки. Примерно треть абонентов МТС традиционно поехала на дачи. Как и на прошлых майских праздниках, резкий рост показали геймерские платформы — до 6 раз. Также втрое чаще кубанцы обращались к телемедицинским сервисам. Несмотря на постоянный приток в онлайн-кинотеатры, их востребованность по‑прежнему растет год к году. В этом году двукратный прирост зрителей объяснялся и запуском новой площадки KION.
В то же время Краснодарский край стал одним из наиболее востребованных регионов для внешних туристов. Сочи побил все рекорды посещаемости: никогда еще, за исключением крупных спортивных событий, столько отдыхающих не приезжали сюда из других регионов вне летнего сезона. Наибольший приток туристов произошел 1 мая. Обратный отток начал наблюдаться 6 мая. Чаще всего в Сочи приезжали из Москвы и Санкт-Петербурга.
Тест на лето:
Для формирования индекса цифровой активности МТС анализирует обезличенные данные о посещаемости абонентами мобильной связи 29 тыс. 975 сайтов и приложений, как федеральных, так и региональных, следующих категорий: соцсети, мессенджеры, онлайн-кинотеатры и стрим-сервисы, банковские сайты, приложения и финтех-сервисы, ресурсы госуслуг, образовательные платформы, видео-конференц-связь и сервисы для удаленной работы, интернет-магазины, доставка еды, телемедицина, киберспорт и игры.