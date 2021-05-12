Длинные каникулы не побудили к дальним путешествиям. Преимущественно направлением поездок по краю до трех дней были Горячий Ключ, Сочи, Геленджик и Лагонаки. Примерно треть абонентов МТС традиционно поехала на дачи. Как и на прошлых майских праздниках, резкий рост показали геймерские платформы — до 6 раз. Также втрое чаще кубанцы обращались к телемедицинским сервисам. Несмотря на постоянный приток в онлайн-кинотеатры, их востребованность по‑прежнему растет год к году. В этом году двукратный прирост зрителей объяснялся и запуском новой площадки KION.

В то же время Краснодарский край стал одним из наиболее востребованных регионов для внешних туристов. Сочи побил все рекорды посещаемости: никогда еще, за исключением крупных спортивных событий, столько отдыхающих не приезжали сюда из других регионов вне летнего сезона. Наибольший приток туристов произошел 1 мая. Обратный отток начал наблюдаться 6 мая. Чаще всего в Сочи приезжали из Москвы и Санкт-Петербурга.