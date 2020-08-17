Тест на лето-2020: между внутренним туризмом, самоизоляцией и дачей
Партнерский Краснодарский край, Вся Россия
Русский мир™ вот уж 30 лет ждет ответа, напевая «больше надежд нету // скоро кончится лето». И пока чей-то поезд уходит к морю, другие плывут на волне «Радио Дачи» даже без приемника. Третьи же просто не выходят из комнаты, поймав босанову.
Чтобы не заблудиться в этих трех соснах, меж которых вся жизнь в РФ, портал Юга.ру и МТС подготовили (не)шуточный тест о том, что вам ближе — путешествие, квартира или дача. А еще тест подскажет, чего же не хватало вашему досугу, где бы вы его ни проводили.
Спасибо, что прошли наш тест!
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Лето-2020: внутренний туризм, самоизоляция или дача?
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