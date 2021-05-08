На черноморском побережье Краснодарского края возможны смерчи

Краснодарский гидрометцентр сообщил, что 9 и 10 мая на участке от Адлера до Анапы есть опасность формирования смерчей над морем.

Все службы перевели в усиленный режим работы. Спасатели рекомендуют жителям и гостям временно отказаться от отдыха у воды, не находиться под линиями электропередач и не оставлять автомобили под деревьями и щитами. При возникновении происшествий следует звонить по телефонам 101 и 112.

Как сообщали Юга.ру, в конце 2020 года очевидцы засняли на видео смерчи в Сочи и Абхазии.