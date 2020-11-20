Смерчи в Сочи и Абхазии засняли на видео

В Сочи и Абхазии 19 ноября образовались смерчи над Черным морем

Очевидцы поделились фотографиями и видео природного явления в соцсетях. По информации горожан, воронок над морем в Сочи было много, но не очень крупных. Также смерч засняли в Абхазии.

По прогнозам метеорологов, в течение суток 20 ноября на участке Магри — Веселое опасность формирования смерчей над морем сохраняется.