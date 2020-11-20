Смерчи в Сочи и Абхазии засняли на видео
В Сочи и Абхазии 19 ноября образовались смерчи над Черным морем
Очевидцы поделились фотографиями и видео природного явления в соцсетях. По информации горожан, воронок над морем в Сочи было много, но не очень крупных. Также смерч засняли в Абхазии.
По прогнозам метеорологов, в течение суток 20 ноября на участке Магри — Веселое опасность формирования смерчей над морем сохраняется.
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«Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Спасатели рекомендуют жителям и туристам принять все меры предосторожности, а также временно отказаться от отдыха у воды», — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.
В Специализированном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей порталу Юга.ру напомнили, что смерч традиционно является опасным атрибутом лета в Сочи, а не поздней осени.
Как писали Юга.ру, в этом году в Сочи активное образование воздушных воронок над морем началось в июле. Это раньше обычного на месяц.
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