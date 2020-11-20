Смерчи в Сочи и Абхазии засняли на видео

Абхазия, Краснодарский край

Распечатать

В Сочи и Абхазии 19 ноября образовались смерчи над Черным морем

Очевидцы поделились фотографиями и видео природного явления в соцсетях. По информации горожан, воронок над морем в Сочи было много, но не очень крупных. Также смерч засняли в Абхазии.

По прогнозам метеорологов, в течение суток 20 ноября на участке Магри — Веселое опасность формирования смерчей над морем сохраняется.

Читайте также:

«Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Спасатели рекомендуют жителям и туристам принять все меры предосторожности, а также временно отказаться от отдыха у воды», — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

В Специализированном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей порталу Юга.ру напомнили, что смерч традиционно является опасным атрибутом лета в Сочи, а не поздней осени.

Как писали Юга.ру, в этом году в Сочи активное образование воздушных воронок над морем началось в июле. Это раньше обычного на месяц.

Погода Сочи Черное море

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Читайте также

Новости

В Краснодаре завели уголовное дело на экс-начальника тыла университета МВД
Смерчи в Сочи и Абхазии засняли на видео
Шесть кубанцев за сутки умерли в регионе от коронавируса
Электробусы, планетарий и парковки. Разработчики генплана Анапы назвали самые популярные предложения от горожан по благоустройству города
«У меня есть бычки на откорме, есть коровы». Хабиб Нурмагомедов рассказал о планах на жизнь после окончания карьеры
На Кубани не будут отменять рождественские ярмарки из-за коронавируса

Лента новостей

Статьи

«В девяностых России впервые дали подышать»

Игорь Шулинский — о своем журнале «Птюч» и о Граале, который мы все потеряли

Статьи Партнерский

Новая эра

Для геймеров создали Wi-Fi-роутер с искусственным интеллектом

Статьи

«Спутник» и погромы

Тайная история «летающей тарелки» из Краснодара

Реклама на портале