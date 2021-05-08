В конце майских праздников на Кубани ожидаются дожди

По данным Краснодарского гидрометцентра ближайшие двое суток будут облачными с прояснениями, кратковременными дождями и грозами. При этом 9 мая в многих районах региона ожидается сильный дождь с западным ветром 6-11 м/с, местами — порывы 13-18 м/с, в отдельных районах — до 20 м/с.



9 мая температура воздуха ночью не опустится ниже 8 °С, 10 мая — не ниже 5 °С. На юго-восточных предгорьях ожидается похолодание до 3 °С. В целом в эти дни температура будет колебаться от 13 до 18 °С.



На Черноморском побережье температура не опустится ниже 6 °С ночью, а днем — достигнет 19 °С. 9 мая западный ветер 9-14 м/с с порывами 15-20 м/с, 10 мая — 6-11 м/с с порывами 12-17 м/с. 15-20 м/с. На участке Джубга — Магри утром 9 мая ожидается сильный дождь.