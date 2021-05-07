В домах краснодарцев начнут отключать горячую воду. График на май

Компания АТЭК опубликовала список домов в Краснодаре, жители которых в мае останутся без горячей воды

Перечень адресов котельных и многоквартирных домов был размещен в конце апреля на сайте АО «Автономная теплоэнергетическая компания» (АТЭК). Согласно нему, с середины мая горячую воду будут отключать жителям многоэтажек на срок от 10 до 14 дней по следующему графику:

11-25 мая:

улица Тургенева, 23;

улица Сормовская, 167/1;

улица Ведомственная, 8;

улица Красных Партизан, 559;

улица Одесская, 20, 22.

12-26 мая:

станица Елизаветинская, очистные сооружения, 2 литер от А до Ф.

17-28 мая:

улица Дзержинского, дома №№ 40 и 97.

24 мая — 7 июня:

улица Волховская, 12, 2, 4, 6, 8;

улица Комарова, 17, 19;

проезд Тверской, 1, 3, 5, 6, 7;

16-й полевой участок, 11.

25 мая — 8 июня:

улица Колхозная, 18, 20, 22, 24, 26;

улица Радищева, 5.