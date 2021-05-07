В домах краснодарцев начнут отключать горячую воду. График на май
Компания АТЭК опубликовала список домов в Краснодаре, жители которых в мае останутся без горячей воды
Перечень адресов котельных и многоквартирных домов был размещен в конце апреля на сайте АО «Автономная теплоэнергетическая компания» (АТЭК). Согласно нему, с середины мая горячую воду будут отключать жителям многоэтажек на срок от 10 до 14 дней по следующему графику:
11-25 мая:
улица Тургенева, 23;
улица Сормовская, 167/1;
улица Ведомственная, 8;
улица Красных Партизан, 559;
улица Одесская, 20, 22.
12-26 мая:
станица Елизаветинская, очистные сооружения, 2 литер от А до Ф.
17-28 мая:
улица Дзержинского, дома №№ 40 и 97.
24 мая — 7 июня:
улица Волховская, 12, 2, 4, 6, 8;
улица Комарова, 17, 19;
проезд Тверской, 1, 3, 5, 6, 7;
16-й полевой участок, 11.
25 мая — 8 июня:
улица Колхозная, 18, 20, 22, 24, 26;
улица Радищева, 5.
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Также на 14 дней отключат две котельных в поселке Берёзовом:
11-25 мая — Берёзовый, 37/10;
24 мая — 7 июня — Новосельская, 13.
Напомним, отопительный сезон в Краснодаре завершился 20 апреля. По данным сервиса «Яндекс.Погода», во второй половине мая в краевом центре дневная температура не будет опускаться ниже 21 °С.