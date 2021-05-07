Говорят ветераны. «Ростелеком» записал онлайн-проект с воспоминаниями участников Великой Отечественной войны
Участники Второй мировой войны из восьми регионов рассказали о военных годах
«Ростелеком» выступил инициатором социального проекта «Говорят ветераны», приуроченного к празднику Великой Победы. Его героями стали тринадцать ветеранов из разных регионов юга России. Среди них освободители Ленинграда, Праги и Берлина, участники Сталинградской битвы, Курской дуги и знаменитого парада Победы 24 июня 1945 года.
Самому младшему участнику исполнилось 93 года, а самому старшему — 97 лет. Цель проекта — сохранить и передать потомкам воспоминания о войне в цифровом формате. Информационный партнером проекта стал портал Южного региона Юга.ру.
«Этот проект чрезвычайно важен для нас — поделиться историями наших ветеранов, что называется, из первых уст. Записи велись с соблюдением всех карантинных и санитарных норм. Главное, чтобы максимальное количество людей смогли услышать уникальные истории этих героических людей, именно поэтому мы решили использовать онлайн и подкаст-платформы как современный и доступный источник с большим охватом аудитории», — отметил Вячеслав Плеханов, директор департамента внешних коммуникаций МРФ «Юг».
Истории ветеранов доступны на подкаст-платформах Яндекс.Музыка, SoundCloud, Apple Podcasts, Google Podcasts, а на сайте информационного партнера проекта «Юга.ру» создана страница, где выложены видеоверсии интервью.
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Старейший участник проекта — из Махачкалы, ветеран ВОВ, подполковник Годжи Магомедович Ичилов, 97 лет. Юный Годжи ушел добровольцем на фронт в 17 лет из села Наказуха Гунибского района республики Дагестан. Его отправили в Баку в высшее общевойсковое командное училище, где готовили разведчиков. Через три месяца курсов он попал в разведгруппу Туапсинского перевала.
«От всей души хочу поздравить всех с праздником Победы и пожелать всем счастья, радости, чтобы всегда любили не только свою семью, детей, близких, а, прежде всего, чтобы любили Родину, потому что без Родины мы никто», — поделился Годжи Магомедович Ичилов.
«Ростелеком» ежегодно принимает участие в праздновании Великого Дня Победы. Компания организовывает для ветеранов онлайн-встречи с бывшими однополчанами, обеспечивает бесплатные звонки и телеграммы.