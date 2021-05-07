Говорят ветераны. «Ростелеком» записал онлайн-проект с воспоминаниями участников Великой Отечественной войны

Участники Второй мировой войны из восьми регионов рассказали о военных годах

«Ростелеком» выступил инициатором социального проекта «Говорят ветераны», приуроченного к празднику Великой Победы. Его героями стали тринадцать ветеранов из разных регионов юга России. Среди них освободители Ленинграда, Праги и Берлина, участники Сталинградской битвы, Курской дуги и знаменитого парада Победы 24 июня 1945 года. Самому младшему участнику исполнилось 93 года, а самому старшему — 97 лет. Цель проекта — сохранить и передать потомкам воспоминания о войне в цифровом формате. Информационный партнером проекта стал портал Южного региона Юга.ру.

«Этот проект чрезвычайно важен для нас — поделиться историями наших ветеранов, что называется, из первых уст. Записи велись с соблюдением всех карантинных и санитарных норм. Главное, чтобы максимальное количество людей смогли услышать уникальные истории этих героических людей, именно поэтому мы решили использовать онлайн и подкаст-платформы как современный и доступный источник с большим охватом аудитории», — отметил Вячеслав Плеханов, директор департамента внешних коммуникаций МРФ «Юг».

Истории ветеранов доступны на подкаст-платформах Яндекс.Музыка, SoundCloud, Apple Podcasts, Google Podcasts, а на сайте информационного партнера проекта «Юга.ру» создана страница, где выложены видеоверсии интервью.