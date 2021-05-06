Мэрия Краснодара объяснила, почему повышает цены на проезд в трамвае и троллейбусе

Тариф на проезд в краснодарском общественном транспорте с 12 мая вырастет с 28 до 30 рублей — главной причиной этого объявлено сокращение пассажиропотока и рост себестоимости перевозок

6 мая мэрия Краснодара и МУП «КТТУ» (Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление) провели совместный брифинг, в ходе которого прессе рассказали о том, почему с 12 мая билет подорожает на 2 рубля. Напомним, что постановление о повышении тарифов было подписано мэром Краснодара Евгением Первышовым 30 апреля.

Главными причинами для повышения объявлены сокращение пассажиропотока и сложное экономическое положение МУП «КТТУ». По словам представителя предприятия, себестоимость перевозки пассажиров с 2019 года выросла на 30%, при этом доходы уменьшились на четверть.

— Все расчеты и обоснования такого повышения были подготовлены и утверждены управлением цен и тарифов, — заявил директор муниципального департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов. — Основные затраты в тарифе — почти 60 процентов — это фонд заработной платы и отчисления в социальные фонды, остальное — средства на ремонт подвижного состава, расходные материалы, ГСМ.

Все ныне действующие льготы на проезд с внедрением нового тарифа сохраняются, отметил Архипов.