В Сочи обрушилась статуя солиста «Иванушек International»

О происшествии сообщил телеграм-канал «Sochi Today». Причины обрушения скульптуры на данный момент не установлены. Помимо версии о вандализме, авторы сообщения предполагают, что «крепления за год прогнили».

Установлена статуя была 20 августа 2019 года. Её торжественно открыл сам Андрей Аполлонов-Григорьев, для которого Сочи является родным городом. Певец, которого многие знают, как «Рыжего из «Иванушек International», предложил называть эту скульптуру «Счастливчиком» и тереть ее на удачу.