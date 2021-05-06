В Сочи обрушилась статуя солиста «Иванушек International»
Утром 5 мая в центре Сочи обнаружена разрушенной статуя, изображающая Андрея Аполлонова-Григорьева из группы «Иванушки International»
О происшествии сообщил телеграм-канал «Sochi Today». Причины обрушения скульптуры на данный момент не установлены. Помимо версии о вандализме, авторы сообщения предполагают, что «крепления за год прогнили».
Установлена статуя была 20 августа 2019 года. Её торжественно открыл сам Андрей Аполлонов-Григорьев, для которого Сочи является родным городом. Певец, которого многие знают, как «Рыжего из «Иванушек International», предложил называть эту скульптуру «Счастливчиком» и тереть ее на удачу.
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