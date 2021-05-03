В Ейском районе произошла массовая гибель животных

Со 2 мая в интернете появляются видеозаписи из Ейского района, на которых берег моря плотно усеян мертвыми животными

2 мая жительница хутора Шиловка Ейского района сняла видео с многочисленными трупами разных животных на берегу Азовского моря. В 13:48 автор видео выгрузила отснятое в WhatsApp-чат станицы Ясенской — для жителей примыкающей Шиловки этот чат тоже является «домашним». Вечером на место съемки приехало несколько экипажей МЧС, падаль была сложена в мешки и увезена.

Осторожно, данное видео может задеть ваши чувства! Если вы впечатлительны, лучше воздержитесь от просмотра.