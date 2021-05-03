В Ейском районе произошла массовая гибель животных

Краснодарский край

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Со 2 мая в интернете появляются видеозаписи из Ейского района, на которых берег моря плотно усеян мертвыми животными

2 мая жительница хутора Шиловка Ейского района сняла видео с многочисленными трупами разных животных на берегу Азовского моря. В 13:48 автор видео выгрузила отснятое в WhatsApp-чат станицы Ясенской — для жителей примыкающей Шиловки этот чат тоже является «домашним». Вечером на место съемки приехало несколько экипажей МЧС, падаль была сложена в мешки и увезена.

Осторожно, данное видео может задеть ваши чувства! Если вы впечатлительны, лучше воздержитесь от просмотра.

На следующий день, 3 мая, жители Шиловки сняли и выложили в ясенский чат похожее видео: другой участок берега — и на нём тоже десятки погибших птиц и рыб.

Осторожно, данное видео может задеть ваши чувства! Если вы впечатлительны, лучше воздержитесь от просмотра.

Что стало причиной массовой гибели животных, специалисты начнут разбираться уже завтра, 4 мая.

В пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора корреспонденту Юга.ру ответили, что до утра 4 мая, когда состоится рабочая встреча по поводу ситуации в Шиловке, сказать что-либо определенное невозможно: «К примеру, анализы могут показать, что этим вопросом, вообще, следует заниматься не нам, а Ветеринарному надзору».

«По данному факту управлением Росприроднадзора начата служебная проверка», — сообщил порталу Юга.ру оперативный дежурный по Черноморо-Азовскому морскому управлению Росприроднадзора.

Азовское море Ейский район Животные смерть Экология

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В Ейском районе произошла массовая гибель животных
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