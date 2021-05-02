Оперштаб Кубани вторую неделю подряд сообщает о 80 смертях от коронавируса

Краснодарский край

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В Краснодарском крае, по официальным данным, за последнюю неделю зарегистрировали 718 случаев заражения Covid-19

За неделю с 26 апреля по 2 мая оперштаб Кубани сообщил о 80 смертях от коронавируса. Такие же данные Оперштаб предоставил за неделю с 19 по 25 апреля. Ежедневная статистика прироста заболевших остается стабильной — 100-104 случая за сутки. Всего за прошлую неделю диагноз подтвердили у 718 человек.

Всего на Кубани с начала пандемии выявили 45696 случаев коронавируса. На 2 мая в стационарах лечится 1239 человек, еще 1562 — на дому. За это время не удалось спасти время 2693 человека. В тяжелом состоянии на ИВЛ 62 пациента, трое — на ЭКМО.

Как сообщали Юга.ру, с марта оперативный штаб Кубани не публикует сводку с данными о поле и возрасте умерших от ковида, их месте жительства и сопутствующих патологиях. 

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