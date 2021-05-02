В Сочи уволили чиновника, на которого завели дело из-за многомиллионной взятки
1 мая стало известно, что директора департамента архитектуры и строительства Сочи Сергея Добромыслова уволили из-за подозрения в получении многомиллионной взятки
Напомним, накануне Следственный комитет Кубани сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении директора департамента архитектуры и градостроительства Сочи, которого подозревают в получении многомиллионной взятки.
Осенью прошлого года директор строительной компании сообщил знакомому сотруднику мэрии, что хочет построить комплекс апартаментов в Адлерском районе. Чиновник предложил стать посредником и ускорить процесс разрешения на строительство. Для этого нужно было передать взятку директору департамента архитектуры и градостроительства Сочи.
Мужчина согласился и передал первую взятку в 3 млн рублей в 2020 году. Он сообщил об этом полиции. 30 апреля 2021 года в одном из кафе Сочи директор компании передал еще 20 млн рублей. Их задержали и возбудили уголовные дела за получение взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве.
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1 мая директора департамента архитектуры и градостроительства Сергея Добромыслова уволили с занимаемой должности, сообщили ТАСС в пресс-службе сочинской мэрии.
На сайте администрации Сочи исполняющим обязанности директора теперь значится Михаил Пастухов. Ранее он был заместителем директора департамента архитектуры и градостроительства.
Напомним, до Сергея Добромыслова эту должность занимал Владимир Малов. В октябре 2018 на него завели дело за халатность.