В Краснодаре на два дня ограничат проезд на улице Лизы Чайкиной

Напомним, в марте в краевом центре начали чинить несколько десятков улиц. В том числе дорогу обновят на отрезке Лизы Чайкиной между Новороссийской и Сормовской, реконструкцию планировалось завершить к началу мая.

30 апреля в пресс-службе мэрии Краснодара сообщили, что 3 мая для проведения ремонтных работ на улице Лизы Чайкиной закроют половину дороги. При этом по другой части магистрали машины смогут проехать в двух направлениях. 4 мая нельзя будет проехать по второй половине проезжей части, также ограничат въезд со стороны улицы Уральской.

В связи с этим на два дня сменят пути следования автобусы маршрутов № 10, 41, 58, 59 и 90 — их направят в объезд по улицам Уральской, Старокубанской и Сормовской, а затем вернутся на обычный маршрут.

Ранее Юга.ру писали, что в районе Лизы Чайкиной также идет ремонт на Селезнёва. Там заменят асфальт на всем протяжении улицы.