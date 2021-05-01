В Краснодаре на два дня ограничат проезд на улице Лизы Чайкиной

Краснодарский край

Распечатать

С 3 мая на улице Лизы Чайкиной в Краснодаре временно изменится схема движения транспорта

Напомним, в марте в краевом центре начали чинить несколько десятков улиц. В том числе дорогу обновят на отрезке Лизы Чайкиной между Новороссийской и Сормовской, реконструкцию планировалось завершить к началу мая.

Читайте также:

30 апреля в пресс-службе мэрии Краснодара сообщили, что 3 мая для проведения ремонтных работ на улице Лизы Чайкиной закроют половину дороги. При этом по другой части магистрали машины смогут проехать в двух направлениях. 4 мая нельзя будет проехать по второй половине проезжей части, также ограничат въезд со стороны улицы Уральской.

В связи с этим на два дня сменят пути следования автобусы маршрутов № 10, 41, 58, 59 и 90 — их направят в объезд по улицам Уральской, Старокубанской и Сормовской, а затем вернутся на обычный маршрут.

Ранее Юга.ру писали, что в районе Лизы Чайкиной также идет ремонт на Селезнёва. Там заменят асфальт на всем протяжении улицы.

Дороги Краснодар Ремонт дорог Транспорт

Все материалы по теме:

Новости

В Краснодаре на два дня ограничат проезд на улице Лизы Чайкиной
Аэропорт Сочи из-за облаков не смог принять более 20 рейсов
В Краснодаре 1 мая открылись 17 ярмарок
В ДТП на Кубани грузовик смял легковушку с двумя людьми
Против директора департамента архитектуры Сочи возбудили дело за взятку в 75 млн рублей
В первые дни мая на Кубани потеплеет до 28 °С

Лента новостей

В Анапу — не только на море
Вчера, 13:05
В Анапу — не только на море
Кипарисы озера Сукко, лестница «800 ступеней» и еще 5 лучших мест
Красивые ноги: вопрос жизни и смерти
Вчера, 15:07 Партнерский
Красивые ноги: вопрос жизни и смерти
Почему лечение варикоза важнее, чем кажется

Опрос от Юга.ру

Где вы проведете 1-11 мая?

ответить и посмотреть результаты

Реклама на портале