На Кубани возбудили дело против полицейских за избиение мужчины при задержании и стрельбу в него холостыми патронами

30 апреля стало известно, что против замначальника полиции Приморско-Ахтарского района и других силовиков возбудили уголовное дело за избиение мужчины

Напомним, 15 марта краевое МВД сообщило, что в девяти районах Кубани группа людей похитила 36 коров. Их задержали в Калининском районе, когда злоумышленники пытались продать животных. На трех мужчин завели уголовные дела и заключили под стражу, говорилось в пресс-релизе полиции. На следующий день в соцсетях появилось видео задержания одного из мужчин. На кадрах видно, как люди в форме бьют человека, лежащего на земле. Они заставили его пинками пролезть под деревянным забором, били по разным частям тела и голове, а после стали стрелять в него холостыми патронами. В ГУ МВД России по краю прокомментировали ситуацию и признали, что на видео запечатлены сотрудники полиции. Ведомство назначило служебную проверку.

Позже в правозащитной организации «Комитет против пыток» представили свою версию произошедшего. Там рассказали, что к ним за юридической помощью обратился житель станицы Роговской Андрей Попов. Мужчина объяснил, что ночью 10 марта он вместе с приятелем Сергеем Дузем приехал на ферму в станицу Калининскую к своему знакомому Николаю Бондаренко. Там их задержали и избили сотрудники правоохранительных органов. По словам мужчины, силовики доставили их в отдел и продолжили избивать, требуя признаться в краже отопительных котлов и коров. Против Попова и Дузя завели уголовное дело за кражу с незаконным проникновением и заключили под стражу.

Также в «Комитет» обратился Николай Бондаренко. По его словам, он был у себя на ферме, когда к нему приехали мужчины. В этот момент на территорию заехали несколько автомобилей, из них выбежали люди в форме и криками требовали всех лечь на землю. Бондаренко сообщил силовикам, что является хозяином фермы, однако его тоже отвезли в отдел, где заставляли признаться в краже коров и котлов, а за отказ избивали. От ударов мужчина ощутил острую боль в области ребер и нарушение сердечного ритма, он испугался летального исхода и дал признательные показания. После этого его отпустили из отдела. Медики зафиксировали у Бондаренко кровоподтеки, ссадины и закрытый перелом нескольких ребер.

В интересах Попова и Бондаренко юристы организации обратились в СК. Там сообщили, что ведется доследственная проверка. В апреле в «Комитет» обратился и третий участник событий Сергей Дузь. Он также рассказал, что во время задержания силовики били его по лицу, ребрам и ногам, а в отдел полиции продолжили избивать, требуя признаться в краже.

30 апреля в пресс-службе «Комитета» сообщили, что 28 апреля старший следователь первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Краснодарскому краю Дмитрий Калинчиков вынес постановление о возбуждении уголовного дела по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение полномочий с применением насилия) против замначальника полиции по оперативной работе ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району Евгения Волкова.

Также следователи возбудили уголовное дело по п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение полномочий с применением насилия и оружия) в отношении неустановленных лиц.

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