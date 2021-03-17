МВД Кубани назначило проверку после видео, на котором полицейские бьют подозреваемого и стреляют в него холостыми патронами

Краснодарский край

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17 марта полиция Краснодарского края прокомментировала видео с задержанием подозреваемого в краже коров

В полиции установили, что в девяти районах Кубани группа людей похитила 36 коров с ферм и частных дворов. 15 марта стало известно, что сотрудники МВД Приморско-Ахтарского, Кореновского, Брюховецкого, Красноармейского, Выселковского и Калининского районов задержали трех подозреваемых, когда те пытались продать двух животных.

На трех мужчин в возрасте от 29 до 65 лет завели уголовные дела по ст. 158 УК РФ (Кража), их заключили под стражу на период предварительного следствия.

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16 марта в телеграм-канале «Туподар» опубликовали видео, на котором люди в одежде, похожей на военную форму, снимают мужчину, лежащего на земле за деревянным забором, и грубо спрашивают у него, воровал ли он коров. Его пинками заставляют пролезть под забор, а затем принуждают ползти на животе дальше, ударяя ногами по разным частям тела и стреляя в него холостыми патронами.

«Ползи, сука! Быстрее! Бегал тут. Быстрее ползи! Фамилию назови, сука! Коров воровал? Коров воровал, ***** [блин]? Котлы воровал, спрашиваю?» — звучит на видео.

Требуя признаться, агрессор бьет лежачего по голове и продолжает стрелять в спину вхолостую.

17 марта портал Юга.ру запросил комментарий у пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Там заявили, что ведомство проводит проверку по факту размещения в соцсетях видео с задержанием подозреваемого в имущественных преступлениях. Также руководство назначило проведение служебной проверки по факту размещения материала с «задержанием правоохранительными органами подозреваемого в имущественных преступлениях».

«В ходе проверки будут изучены все обстоятельства произошедшего и принято решение в установленном законом порядке», — заключили в МВД.

Калининский район Насилие Полиция Превышение полномочий Социальные сети

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