На Кубани трое мужчин воровали коров у фермеров

Краснодарский край

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Полиция задержала троих мужчин, которые в разных районах Кубани похищали коров

Сотрудники МВД Приморско-Ахтарского, Кореновского, Брюховецкого, Красноармейского, Выселковского и Калининского районов задержали в последнем трех мужчин от 29 до 65 лет. Злоумышленники пытались продать двух коров, которых они украли в с молочно-товарной фермы в поселке Заречном.

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Во время оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что мужчины причастны к 36 кражам крупного рогатого скота с ферм и частных дворов на территории 9 районов. Дома у одного из похитителей нашли 28 коров — их изъяли и вернули владельцам.

Полицейские возбудили несколько уголовных дел по ст. 158 УК РФ (Кража), их заключили под стражу на период предварительного следствия. Сейчас сотрудники МВД устанавливают другие эпизоды преступлений, сообщили 15 марта в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, в июле 2019 года в Адыгее группа похитителей увела стадо коров и сдала их на бойню. В феврале 2020 года в Анапе полицейские задержали подозреваемого в краже лошадей.

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