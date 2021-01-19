В Краснодаре после после вмешательства прокуратуры убрали свалку на Западном обходе

В декабре 2020 года краевая прокуратура проверила район Западного обхода в Краснодаре и нашла там навалы мусора от разбора зданий и ремонта помещений. Незаконная свалка долгое время оставалась без внимания работников администрации Прикубанского внутригородского округа, что является нарушением законов.

В том же месяце прокуратура вынесла представление главе администрации Прикубанского округа Краснодара. В результате его рассмотрения специалисты очистили территорию от строительных отходов.

Кроме того, в рамках проверки прокуратура округа нашла аналогичные факты захламления отходами земельного участка по улице 1-го Мая. После этого в Прикубанский районный суд направили иск к владельцу земельного участка, согласно которому он обязан вывезти мусор. Сейчас заявление рассматривают в суде, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Напомним, в 2020 году в Краснодаре ликвидировали 220 стихийных свалок. Кроме того, в начале декабря прошлого года в краевой столице нашли свалку с пробирками с кровью и использованными тестами на COVID-19. Полиция возбудила уголовное дело за порчу земли.