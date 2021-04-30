«Билайн» предложил дачникам Кубани 3 месяца связи и безлимитный интернет в подарок

По ней можно получить три месяца связи и безлимитный интернет бессрочно в подарок для тех, кто планирует проводить время за городом.



«Билайн» позиционирует предложение «Возьми интернет на дачу» для тех, кто предпочитает отдыхать или работать на свежем воздухе. В пресс-службе провайдера заметили, что отправляясь на дачу, можно продолжить работу на удаленке, не отказываться от серфинга в интернете или просмотра кино или сериалов.



Для этого оператор предложил купить в интернет-магазине или одном из собственных офисов «Билайн» 4G-модем или 4G-роутер в комплекте с тарифом «Интернет PRO» (специально разработан для гаджетов). Новым абонентам «Билайн» обещает подарить 3 месяца связи и опцию «Безлимитный интернет» бессрочно, без абонентской платы и платы за подключение. Стоимость комплекта и его наполнение зависит от города подключения.