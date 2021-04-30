«Билайн» предложил дачникам Кубани 3 месяца связи и безлимитный интернет в подарок

Партнерский Краснодарский край

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К майским праздникам «Билайн» запустил специальную акцию для жителей Краснодарского края

По ней можно получить три месяца связи и безлимитный интернет бессрочно в подарок для тех, кто планирует проводить время за городом.

«Билайн» позиционирует предложение «Возьми интернет на дачу» для тех, кто предпочитает отдыхать или работать на свежем воздухе. В пресс-службе провайдера заметили, что отправляясь на дачу, можно продолжить работу на удаленке, не отказываться от серфинга в интернете или просмотра кино или сериалов.

Для этого оператор предложил купить в интернет-магазине или одном из собственных офисов «Билайн» 4G-модем или 4G-роутер в комплекте с тарифом «Интернет PRO» (специально разработан для гаджетов). Новым абонентам «Билайн» обещает подарить 3 месяца связи и опцию «Безлимитный интернет» бессрочно, без абонентской платы и платы за подключение. Стоимость комплекта и его наполнение зависит от города подключения.

Как провести лето:

3 месяца связи и опция «Безлимитный интернет» будет предоставляться в подарок новым абонентам с 8 апреля 31 августа 2021 года. Количество пакетов ограничено. Подробнее об условиях акции и стоимости можно узнать на сайте beeline.ru.

В регионах РФ Билайн развивает сеть 4G. За последние 2 года ее покрытие на юге страны выросло на 40%. Это повысило доступность мобильного интернета в 1231 населенном пункте, где проживает 559 тыс. человек.

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