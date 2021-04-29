Жители Кубани стали чаще страховать смартфоны — МегаФон
Аналитики МегаФона выяснили, что в Краснодарском крае стали чаще страховать свои девайсы
При этом 2020 году краснодарцы приобретали полис лишь на 1 из 10 купленных устройств. Жители региона оберегают свои смартфоны в первую очередь от механических повреждений, попадания воды и кражи.
«По статистике 29% всех поломок смартфонов приходится на разбитые экраны. При этом каждый третий пользователь отказывается от ремонта из-за его дороговизны. Ведь в зависимости от модели замена экрана может стоить до трети всей цены гаджета. Поэтому в МегаФоне можно застраховать не только устройство целиком, но и отдельно экран. Страховая сумма в этом случае составляет половину стоимости самого телефона. А возмещать убытки можно несколько раз в рамках этого платежа», — пояснила руководитель по коммерции Кавказского филиала МегаФон Ритейл Зарема Дайдулина.
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Краснодарцы чаще всего страхуют:
- Samsung Galaxy А12
- Samsung Galaxy А51
- Samsung Galaxy M31s
- Samsung Galaxy A31
- Xiaomi Redmi Note 9
В пресс-службе оператора отметили, что помимо стекла предотвратить повреждения экрана помогают защитные пленки. Порядка 65 % покупателей на Кубани сразу выбирают эти аксессуары для нового смартфона. Чаще всего жители региона ставят их на смартфоны Xiaomi и Samsung. При этом стеклу абоненты доверяют больше: по статистике МегаФона его приобретают и устанавливают в 11 раз чаще. Это связано с тем, что пленка предохраняет экран смартфона лишь от царапин, а стекло способно уберечь также от сколов и трещин при ударах и падениях.