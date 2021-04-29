Жители Кубани стали чаще страховать смартфоны — МегаФон

При этом 2020 году краснодарцы приобретали полис лишь на 1 из 10 купленных устройств. Жители региона оберегают свои смартфоны в первую очередь от механических повреждений, попадания воды и кражи.

«По статистике 29% всех поломок смартфонов приходится на разбитые экраны. При этом каждый третий пользователь отказывается от ремонта из-за его дороговизны. Ведь в зависимости от модели замена экрана может стоить до трети всей цены гаджета. Поэтому в МегаФоне можно застраховать не только устройство целиком, но и отдельно экран. Страховая сумма в этом случае составляет половину стоимости самого телефона. А возмещать убытки можно несколько раз в рамках этого платежа», — пояснила руководитель по коммерции Кавказского филиала МегаФон Ритейл Зарема Дайдулина.