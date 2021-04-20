На Кубани гаджеты стали покупать реже, но дороже — МТС
МТС проанализировала продажи гаджетов в первом квартале 2021 года по сравнению с тем же периодом прошлого года
Несмотря на разное покупательское поведение в городах Краснодарского края, общая тенденция такова, что сегодня потребители не готовы к частой смене смартфонов, но если совершают покупки, то стремятся приобрести IPhone.
Жители большинства городов Краснодарского края и Адыгеи стали покупать смартфоны реже в среднем на треть. При этом примерно на столько же выросла средняя цена гаджетов, приобретаемых в магазинах МТС.
Меньше всего стали тратить в Новороссийске — и по количеству покупок, и по средней стоимости. Сегодня средняя стоимость гаджета в крае поднялась с 19 до 24 тыс. рублей. Интересно, что в Сочи и продажи, и средняя цена остались примерно на уровне прошлого года.
Единственным брендом, который показал стабильно положительную динамику в продажах за первый квартал 2021 года, стал Apple. Впервые за четыре года ему удалось вернуть себе первенство — iPhone SE лидировал по продажам в 2017 году, после этого на первом месте были девайсы от Samsung или Honor. iPhone 11 стал наиболее привлекательным гаджетом Apple по цене и характеристикам, а дополнительным стимулом к покупке стало снижение стоимости после выхода iPhone 12. В среднем по региону iPhone стали покупать на 50% больше, чем годом ранее. При этом самые высокий прирост в продажах — свыше 80% — зафиксирован в Сочи. Помимо iPhone 11 и iPhone 12 pro, в топ самых покупаемых моделей попали Xiaomi Redmi 9A, Samsung Galaxy A12.
Кубанцы стали больше внимания уделять выбору смартфона. По данным Big Data МТС, среднее время интернет-сессий пользователей в онлайн-магазинах и на сайтах с отзывами о гаджетах за последний год увеличилось на 40%. Пользователи готовы доплачивать за функциональность и за то, что новый смартфон будет оставаться актуальным на протяжении как минимум 2–3 лет. Популярность дорогих устройств также растет за счет выгодного trade-in и беспроцентных рассрочек на 24 месяца, которые позволяют разделить финансовую нагрузку на длительный срок и сделать покупку доступной для большинства семей РФ.