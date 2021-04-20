На Кубани гаджеты стали покупать реже, но дороже — МТС

МТС проанализировала продажи гаджетов в первом квартале 2021 года по сравнению с тем же периодом прошлого года

Несмотря на разное покупательское поведение в городах Краснодарского края, общая тенденция такова, что сегодня потребители не готовы к частой смене смартфонов, но если совершают покупки, то стремятся приобрести IPhone.

Жители большинства городов Краснодарского края и Адыгеи стали покупать смартфоны реже в среднем на треть. При этом примерно на столько же выросла средняя цена гаджетов, приобретаемых в магазинах МТС.

Меньше всего стали тратить в Новороссийске — и по количеству покупок, и по средней стоимости. Сегодня средняя стоимость гаджета в крае поднялась с 19 до 24 тыс. рублей. Интересно, что в Сочи и продажи, и средняя цена остались примерно на уровне прошлого года.