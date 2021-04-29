В Новороссийске спасли кота, который почти неделю просидел в ливневке

В Новороссийске 28 апреля спасли кота, который застрял в ливневке и просидел там 5 дней

В Новороссийске 28 апреля местная жительница обратилась за помощью к спасателям. Её кот залез в ливневую трубу и застрял там. Хозяйка питомца пыталась достать животное самостоятельно, но не смогла. Кот просидел в трубе пять дней.

О том, как доставали из ливневки домашнего любимца в своем инстаграме рассказал начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров:

«При помощи подручных средств вызволили кота из западни и передали хозяйке».