В Новороссийске спасли кота, который почти неделю просидел в ливневке

Краснодарский край

Распечатать

В Новороссийске 28 апреля спасли кота, который застрял в ливневке и просидел там 5 дней

В Новороссийске 28 апреля местная жительница обратилась за помощью к спасателям. Её кот залез в ливневую трубу и застрял там. Хозяйка питомца пыталась достать животное самостоятельно, но не смогла. Кот просидел в трубе пять дней.

О том, как доставали из ливневки домашнего любимца в своем инстаграме рассказал начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров:

«При помощи подручных средств вызволили кота из западни и передали хозяйке».

В комментариях к публикации пользователи инстаграма отметили, что апрель у новороссийских спасателей «выдался кошачьим».

Напомним, до этого в Новороссийске вызволяли из трубы котенка 25 апреля. Тогда о происшествии в службу спасения сообщили дети.

Животные Новороссийск Спасение

Новости

Ретро-поезд «Победа» встретят в Краснодаре на этой неделе
В Новороссийске спасли кота, который почти неделю просидел в ливневке
Мэр Краснодара рассказал свой любимый рецепт шашлыка
В Сочи зацвели пионы, которые не встречаются больше нигде в мире
На Кубань пришло тепло
В Краснодаре загорелась квартира в многоэтажке на улице Московской

Лента новостей

Реклама на портале