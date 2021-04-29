В Новороссийске спасли кота, который почти неделю просидел в ливневке
В Новороссийске 28 апреля спасли кота, который застрял в ливневке и просидел там 5 дней
В Новороссийске 28 апреля местная жительница обратилась за помощью к спасателям. Её кот залез в ливневую трубу и застрял там. Хозяйка питомца пыталась достать животное самостоятельно, но не смогла. Кот просидел в трубе пять дней.
О том, как доставали из ливневки домашнего любимца в своем инстаграме рассказал начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров:
«При помощи подручных средств вызволили кота из западни и передали хозяйке».
В комментариях к публикации пользователи инстаграма отметили, что апрель у новороссийских спасателей «выдался кошачьим».
Напомним, до этого в Новороссийске вызволяли из трубы котенка 25 апреля. Тогда о происшествии в службу спасения сообщили дети.