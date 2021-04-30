Оплата по QR-коду и Лабинск в топе. Краснодарский Сбербанк рассказал о росте в 2021 году
27 апреля управляющий краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко провела пресс-конференцию об итогах первого квартала 2021 года
Сергиенко сфокусировала внимание и на росте безналичного товарооборота в регионе: оборот эквайринга в 2020 году вырос на 25% и достиг рекордных 600 млрд рублей. Сейчас работают 130 тыс. маленьких терминалов Сбербанка для безналичной оплаты любых покупок, а оплата по QR-коду доступна в 21 тыс. торговых точек. Тем временем Лабинск попал в десятку городов РФ по приросту безналичной торговли.
Другим важным направлением Сергиенко отметила рост финансирования жилья. В 2021 году Сбербанк намерен профинансировать порядка 1,5 млн кв. м жилья — это в полтора раза больше прошлогоднего показателя. С начала 2021 года Сбербанк увеличили число открываемых эскроу-счетов на 40% — сейчас их около 19 тыс.
Также топ-менеджер упомянула растущий спрос на ипотеку: ежемесячно банк выдает около 10 млрд рублей ипотеки физлицам. По программе ипотеки с господдержкой за 2020 год Сбербанк в регионе выдал почти 20 млрд рублей (10 тыс. кредитов). Сергиенко отметила, что портфель кредитования физлиц в увеличился на 20% и к началу 2021-го достиг 326 млрд рублей в регионе.
В декабре центральный офис краснодарского Сбера открыл кофейню:
Сергиенко подробно остановилась на ESG-проектах банка. Аббревиатура ESG означает комплекс трех принципов — заботы об окружающей среде (от англ. environment), социальной справедливости (social justice) и корпоративного управления (corporate governance). Топ-менеджер рассказала, что до конца года банк планирует вложить 15 млрд рублей в очистные проекты, закладку садов и виноградников. Также она упомянула внедрение в регионе Voice2Med — сервиса голосового заполнения протоколов врачей. Его используют медики Краснодара, Новороссийска, Ейска, Армавира и станицы Павловской.
Говоря о поддержке банком предпринимательства, Сергиенко заострила внимание на лизинге, заявив, что он остался высоковостребованным инструментом поддержки малого бизнеса.