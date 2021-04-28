Количество пользователей газа на Кубани выросло на 29 тыс. за год
Общее количество абонентов в Краснодарском крае достигло 1 млн 786 тыс. — это на 29 тыс. абонентов больше, чем в прошлом году
С увеличением числа пользователей уровень просроченной дебиторской задолженности населения уменьшается. Так, долг за прошедший год снизился почти на 4 млн рублей и на 1 апреля 2021 года составил 590 млн рублей. Самые добросовестные пользователи — жители Славянского, Красноармейского, Крымского и Курганинского районов и Краснодара. Они активнее всего возвращали долги за последний год.
При этом по-прежнему невысоким уровень платежной дисциплины остается в Абинском, Каневском, Динском, Новокубанском и Северском районах.
Для улучшения платежной дисциплины компания «Газпром межрегионгаз Краснодар» регулярно информирует население и уведомляет абонентов о задолженности через автоматическое телефонное оповещения, звонками операторов и силами контролеров газового хозяйства, непосредственно контактирующих с населением.
Для удобства жителей края произвести оплату, просмотреть начисления, передать показания за потребленный газ можно на сайте. Абоненты также могут оплачивать газ дистанционно с помощью платежных интернет-сервисов и в банкоматах.