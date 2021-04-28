Количество пользователей газа на Кубани выросло на 29 тыс. за год

Общее количество абонентов в Краснодарском крае достигло 1 млн 786 тыс. — это на 29 тыс. абонентов больше, чем в прошлом году

С увеличением числа пользователей уровень просроченной дебиторской задолженности населения уменьшается. Так, долг за прошедший год снизился почти на 4 млн рублей и на 1 апреля 2021 года составил 590 млн рублей. Самые добросовестные пользователи — жители Славянского, Красноармейского, Крымского и Курганинского районов и Краснодара. Они активнее всего возвращали долги за последний год.



При этом по-прежнему невысоким уровень платежной дисциплины остается в Абинском, Каневском, Динском, Новокубанском и Северском районах.

Читайте также: Жители Кубани увеличили долги за газ почти на 70 млн рублей за февраль