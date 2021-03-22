Жители Кубани увеличили долги за газ почти на 70 млн рублей за февраль

Партнерский Краснодарский край

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1 марта 2021 года долг абонентов Краснодарского края перед ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» за потребленный газ составил 599 млн рублей

Список должников за газ возглавили абоненты из Армавира, Краснодара, Геленджика, Новороссийска, а также Абинского, Апшеронского и Курганинского районов. Газовики связали рост долга с существенным увеличением потребления газа из-за непривычно холодной погоды в феврале.

Но по сравнению с аналогичным периодом 2020 года общий показатель просроченной дебиторской задолженности за газ уменьшился во всех городах и районах края.

Для улучшения платежной дисциплины компания «Газпром межрегионгаз Краснодар» активно информирует население. В пресс-службе компании заявили, что ее сотрудники отправляют уведомления всем 100% абонентов с проблемами по оплате долгов.

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Газовики регулярно уведомляют абонентов о долгах с помощью системы автоматического телефонного оповещения, звонков операторов и через контролеров газового хозяйства, непосредственно контактирующих с населением. Только за февраль 2021 года абонентам было направлено более 8 тыс. заказных писем с информацией об отключении газа и почти 63 тыс. досудебных претензий. Около 60 тыс. должников оповещены о долгах за газ звонками и SMS. Также узнать о долге можно из квитанции на оплату и на сайте компании мргкраснодар.рф.

Абинский район Апшеронский район Армавир Газ Газпром Геленджик Долги Краснодар Курганинский район Новороссийск

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