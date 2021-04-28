На трассе «Таврида» в Крыму перевернулась фура и на 7 часов заблокировала движение

Краснодарский край, Крым

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Утром 28 апреля на трассе Керчь — Симферополь — Севастополь произошло ДТП, которое заблокировало движение транспорта

В 7:20 на 82-м км трассы из-за ДТП перекрыли движение транспорта по направлению в Керчь. Объезд организовали через Феодосийскую развязку с выходом на региональную сеть дорог.

Водитель грузового автомобиля Mercedes ехал в направлении Симферополя и не справился с управлением на повороте. Автомобиль пробил отбойник, вылетел на встречную полосу и перекрыл движение. В ДТП никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму.

В 14:15 движение транспорта возобновили в штатном режиме. Продолжительность ограничений из-за эвакуации грузовика с проезжей части составила семь часов, рассказали в пресс-службе ФКУ «Упрдор Тамань».

Как писали Юга.ру, в конце марта авария с грузовиком произошла на Кубани. Он упал на легковушку с водителем и вдавил ее в землю.

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