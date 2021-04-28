На трассе «Таврида» в Крыму перевернулась фура и на 7 часов заблокировала движение

В 7:20 на 82-м км трассы из-за ДТП перекрыли движение транспорта по направлению в Керчь. Объезд организовали через Феодосийскую развязку с выходом на региональную сеть дорог.

Водитель грузового автомобиля Mercedes ехал в направлении Симферополя и не справился с управлением на повороте. Автомобиль пробил отбойник, вылетел на встречную полосу и перекрыл движение. В ДТП никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму.

В 14:15 движение транспорта возобновили в штатном режиме. Продолжительность ограничений из-за эвакуации грузовика с проезжей части составила семь часов, рассказали в пресс-службе ФКУ «Упрдор Тамань».