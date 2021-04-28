Из Сибири впервые запустили прямые авиарейсы в Геленджик

К выполнению прямых перелетов Новосибирск — Геленджик — Новосибирск приступила авиакомпания S7 Airlines. До конца весны перелеты в столицу Сибири будут осуществляться три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам.

Вылет из Новосибирска запланирован на 9:15, прибытие в Геленджик — в 10:25 (время местное для каждого аэропорта). Обратный рейс будет отправляться из Геленджика в 11:20 и приземляться в аэропорту Толмачево в 20:05. Перелет займет около пяти часов.