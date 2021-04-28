Из Сибири впервые запустили прямые авиарейсы в Геленджик

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Аэропорт Геленджик с 27 апреля начал принимать рейсы из Новосибирска

К выполнению прямых перелетов Новосибирск — Геленджик — Новосибирск приступила авиакомпания S7 Airlines. До конца весны перелеты в столицу Сибири будут осуществляться три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам.

Вылет из Новосибирска запланирован на 9:15, прибытие в Геленджик — в 10:25 (время местное для каждого аэропорта). Обратный рейс будет отправляться из Геленджика в 11:20 и приземляться в аэропорту Толмачево в 20:05. Перелет займет около пяти часов.

Читайте также:

С началом летнего сезона рейсы увеличат до пяти раз в неделю — в расписание добавят перелеты по понедельникам и пятницам. Перевозить пассажиров будут самолеты Airbus A320 neo вместимостью до 164 кресел, сообщили 27 апреля в пресс-службе аэропорта Геленджик.

Напомним, в декабре 2018 года завершился конкурс проектов нового комплекса аэропорта Геленджика, победителем стало итальянское архитектурное бюро Fuksas. Новый аэропорт Геленджика обещали открыть до конца 2021 года

Авиация Аэропорты Геленджик путешествия

Новости

Из Сибири впервые запустили прямые авиарейсы в Геленджик
В Краснодаре на территории бывшего авторынка сформировали участок для городских фестивалей
В Анапе закроют роддом и отправят рожениц в Новороссийск
На Кубани полицейского отправили в колонию на 4 года за взятку в 15 тыс. рублей
В Краснодарском крае началось потепление
Стримеру Reeflay, который избил и оставил на морозе свою подругу из Краснодара, дали 6 лет колонии

Лента новостей

Реклама на портале