Из Сибири впервые запустили прямые авиарейсы в Геленджик
Аэропорт Геленджик с 27 апреля начал принимать рейсы из Новосибирска
К выполнению прямых перелетов Новосибирск — Геленджик — Новосибирск приступила авиакомпания S7 Airlines. До конца весны перелеты в столицу Сибири будут осуществляться три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам.
Вылет из Новосибирска запланирован на 9:15, прибытие в Геленджик — в 10:25 (время местное для каждого аэропорта). Обратный рейс будет отправляться из Геленджика в 11:20 и приземляться в аэропорту Толмачево в 20:05. Перелет займет около пяти часов.
С началом летнего сезона рейсы увеличат до пяти раз в неделю — в расписание добавят перелеты по понедельникам и пятницам. Перевозить пассажиров будут самолеты Airbus A320 neo вместимостью до 164 кресел, сообщили 27 апреля в пресс-службе аэропорта Геленджик.
Напомним, в декабре 2018 года завершился конкурс проектов нового комплекса аэропорта Геленджика, победителем стало итальянское архитектурное бюро Fuksas. Новый аэропорт Геленджика обещали открыть до конца 2021 года