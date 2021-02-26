Из Краснодара впервые запустят прямые рейсы на Дальний Восток

Краснодарский край, Вся Россия

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Международный аэропорт Краснодар в июне начнет принимать регулярные прямые рейсы из Хабаровска

Регулярные полеты начнутся со 2 июня. Планируется, что рейсы будут выполняться два раза в неделю — в среду и субботу — до конца весенне-летней навигации. На преодоление расстояния в 9 тыс. 45 км потребуется почти десять часов. Стоимость билета — от 20 тыс. рублей за перелет в оба конца.

По средам вылет из Краснодара запланирован на 19:00. Пассажиры прилетят в Хабаровск в 10:30. В субботу вылет в 18:10, прибытие в 9:40. Обратный рейс из Хабаровска назначен на 12:05, приземление в Краснодаре — в 14:15 (время местное для каждого аэропорта).

Перевозкой пассажиров на Дальний Восток займется авиакомпания Nordwind на воздушных лайнерах Airbus A330.

Рейс из Хабаровска станет самым дальним для краснодарского аэропорта. Кроме того, для пассажиров открываются возможности стыковок в Казань, Астрахань и Сочи. Время стыковок — от двух до четырех часов, отметили в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар.

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