Адвокат Алексей Аванесян 27 апреля рассказал порталу Юга.ру, что инвалид-колясочник из Краснодара получил три года условно по делу о выращивании марихуаны

Житель Краснодара Петр Кравченко — инвалид-колясочник. В детстве у него отказали ноги из-за осложнений после операции на сердце. Кравченко постоянно испытывал боли в ногах и спине, а препараты, которые ему выписывали врачи, помогали слабо. Изучив западный опыт использования медицинской марихуаны, Кравченко решил выращивать ее дома. По его словам, она помогала ему избавиться от сильной боли, с которой не справлялись медикаменты.

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В мае 2019 года к краснодарцу пришли с обыском полицейские и изъяли кусты. В отношении Кравченко возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере). Наказание по этим статьям предусматривает до 20 лет лишения свободы. 23 апреля 2021 года адвокат Кравченко Алексей Аванесян сообщил в своем фейсбуке, что Октябрьский районный суд Краснодара вынес мужчине приговор по ч. 2 ст. 228 УК РФ (Хранение наркотиков). Ему назначили наказание в виде трех лет условного заключения с испытательным сроком два года. «Более двух лет следствие пыталось навесить Петру сбыт. Сегодня наконец-таки всё закончилось. Приговор. 3 года. Условно. За хранение», — написал Аванесян.

Журналист портала Юга.ру 28 апреля связалась с адвокатом. Тот рассказал, что они обжаловали приговор. По мнению Аванесяна, дело должны прекратить, так как Кравченко использовал наркотик в медицинских целях, потому что после операции у него отказали ноги из-за врачебной ошибки.