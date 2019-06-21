В Краснодаре инвалида-колясочника задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Он утверждает, что выращивал каннабис для себя, чтобы переносить боль
Полиция Краснодара подозревает 30-летнего местного жителя Петра Кравченко в покушении на сбыт наркотиков, тот заявляет, что выращивал каннабис только для себя, так как мучается от болей
Кравченко — инвалид-колясочник, 20 июня его историю рассказала «Медиазона». У него отказали ноги из-за осложнений после операции на сердце, которую он перенес в 10 лет. Воспитывала его бабушка, которая скончалась 12 лет назад. С тех пор Кравченко живет один и большую часть времени проводит в интернете.
Несколько лет назад он обратил внимание на новости о легализации марихуаны в некоторых штатах США и ее медицинском использовании. Он рассказал изданию, что испытывает постоянные боли в ногах и спине, врачи выписывают ему обезболивающие, которые помогали слабо и имели сильные побочные действия. Изучив западный опыт использования медицинской марихуаны, он решил попробовать выращивать ее сам.
«И я увлекся этим и решил, что это может спасти не только от болей, но и от депрессии: жить 20 лет в четырех стенах не так-то просто», — рассказал Кравченко изданию.
Дома он вырастил несколько кустов, урожай хранил в морозилке, сортируя его по зиплокам в зависимости от сорта.
По словам Кравченко, в начале апреля, выйдя из душа, он столкнулся с неизвестным мужниной, который тут же скрылся; замок входной двери оказался вскрыт. А утром 21 мая к нему пришла группа полицейских с понятыми. Они обыскали его квартиру, изъяли кусты, зиплоки, весы и деньги — около тысячи долларов, которые мужчине прислали соседи, переехавшие в США. После обыска Кравченко отвезли на допрос в отдел полиции, где, по его словам, назвали Пабло Эскобаром.
На допросе следователь объяснила, что найденные весы и зиплоки, а также большой вес наркотиков, — это покушение на сбыт в крупном размере. Кравченко рассказал ей, что выращивал марихуану исключительно для личного употребления. Из отдела его отпустили с подпиской о невыезде в статусе подозреваемого по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере), предусматривающей до 20 лет лишения свободы.
Официальная информация о задержании Кравченко появилась на сайте ГУ МВД по Краснодарскому краю почти месяц спустя — 18 июня. В сообщении отмечается, что подозреваемого задержали в рамках отработки имеющейся оперативной информации о том, что он может быть причастен к незаконному обороту наркотиков.
«При проверке сведения подтвердились. (...) Мужчину задержали и доставили в отдел полиции, где он пояснил, что выращивал коноплю для изготовления наркотика и употребления, якобы в медицинских целях», — отметили в пресс-службе ведомства.
Кравченко сообщил, что на повторный допрос его пока не вызывали. Он заявляет, что категорически не согласен с обвинением в покушении на сбыт.
«Я не догадывался о том, что если есть весы и фасовка — то это сразу сбыт, что не нужны ни свидетели-покупатели, ни контрольная закупка. (...) Как вообще может быть покушение на сбыт, если ничего никому никто не продавал и даже нигде не вешал таблички, что собирался продавать?» — говорит он.
При следующем допросе Кравченко намерен воспользоваться 51-й статьей Конституции, поскольку не видит смысла в допросе с адвокатом по назначению (на первом допросе, по его словам, назначенный адвокат спал на диване в кабинете следователя), а денег на оплату услуг другого защитника у него нет.
Напомним, наказание за производство наркотиков без цели сбыта предусматривает до 10 лет лишения свободы и до 15, если речь о крупном размере. В Госдуме сейчас обсуждают смягчение этого закона.
Кроме того, 19 июня Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий отмену запрета на выращивание наркосодержащих растений в медицинских целях. Такими полномочиями будут наделены только два государственных унитарных предприятия, которые подведомственны Минпромторгу.
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