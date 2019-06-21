В Краснодаре инвалида-колясочника задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Он утверждает, что выращивал каннабис для себя, чтобы переносить боль

Полиция Краснодара подозревает 30-летнего местного жителя Петра Кравченко в покушении на сбыт наркотиков, тот заявляет, что выращивал каннабис только для себя, так как мучается от болей

Кравченко — инвалид-колясочник, 20 июня его историю рассказала «Медиазона». У него отказали ноги из-за осложнений после операции на сердце, которую он перенес в 10 лет. Воспитывала его бабушка, которая скончалась 12 лет назад. С тех пор Кравченко живет один и большую часть времени проводит в интернете.

Несколько лет назад он обратил внимание на новости о легализации марихуаны в некоторых штатах США и ее медицинском использовании. Он рассказал изданию, что испытывает постоянные боли в ногах и спине, врачи выписывают ему обезболивающие, которые помогали слабо и имели сильные побочные действия. Изучив западный опыт использования медицинской марихуаны, он решил попробовать выращивать ее сам.

«И я увлекся этим и решил, что это может спасти не только от болей, но и от депрессии: жить 20 лет в четырех стенах не так-то просто», — рассказал Кравченко изданию.

Дома он вырастил несколько кустов, урожай хранил в морозилке, сортируя его по зиплокам в зависимости от сорта.

По словам Кравченко, в начале апреля, выйдя из душа, он столкнулся с неизвестным мужниной, который тут же скрылся; замок входной двери оказался вскрыт. А утром 21 мая к нему пришла группа полицейских с понятыми. Они обыскали его квартиру, изъяли кусты, зиплоки, весы и деньги — около тысячи долларов, которые мужчине прислали соседи, переехавшие в США. После обыска Кравченко отвезли на допрос в отдел полиции, где, по его словам, назвали Пабло Эскобаром.