КубГМУ открыл XII пленум Российского общества патологоанатомов

Пленум проводится по плану научно-практических мероприятий Минздрава РФ в рамках Года науки и технологий. Помимо КубГМУ и Российского общества патологоанатомов организаторами выступили НИИ — ККБ № 1 имени Очаповского и НИИ морфологии человека. Конференция посвящена вопросам патологической анатомии COVID-19 и организации патологоанатомической службы.

«Знаменательно, что первым ректором Кубанского медуниверситета был академик УССР Николай Мельников-Разведенков — выдающийся российский и советский патологоанатом. Он разработал методы бальзамирования трупных тканей с длительным сохранением нативных свойств, которые легли в основу бальзамирования тела Владимира Ленина. Надеюсь, XII Пленум Российского общества патологоанатомов поможет обсуждению самых острых проблем в области патологической анатомии и продуктивному обмену опытом специалистов», — сказал в приветственном слове ректор КубГМУ Сергей Алексеенко.

«Это исследование вроде умерших людей, но мы изучаем проявление этой болезни и ее механизмы. В России у нас число вскрытий гораздо больше, чем за рубежом. У нас накоплен большой опыт. Мы издали нациоальный атлас по патологической анатомии ковид-инфекции, который сейчас переведен на английский язык и востребован ВОЗ», — сказал президент Российского общества патологоанатомов Лев Кактурский.