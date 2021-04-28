КубГМУ открыл XII пленум Российского общества патологоанатомов
27-28 апреля в Кубанском государственном медицинском университете проходит XII пленум Российского общества патологоанатомов
Пленум проводится по плану научно-практических мероприятий Минздрава РФ в рамках Года науки и технологий. Помимо КубГМУ и Российского общества патологоанатомов организаторами выступили НИИ — ККБ № 1 имени Очаповского и НИИ морфологии человека. Конференция посвящена вопросам патологической анатомии COVID-19 и организации патологоанатомической службы.
«Знаменательно, что первым ректором Кубанского медуниверситета был академик УССР Николай Мельников-Разведенков — выдающийся российский и советский патологоанатом. Он разработал методы бальзамирования трупных тканей с длительным сохранением нативных свойств, которые легли в основу бальзамирования тела Владимира Ленина. Надеюсь, XII Пленум Российского общества патологоанатомов поможет обсуждению самых острых проблем в области патологической анатомии и продуктивному обмену опытом специалистов», — сказал в приветственном слове ректор КубГМУ Сергей Алексеенко.
«Это исследование вроде умерших людей, но мы изучаем проявление этой болезни и ее механизмы. В России у нас число вскрытий гораздо больше, чем за рубежом. У нас накоплен большой опыт. Мы издали нациоальный атлас по патологической анатомии ковид-инфекции, который сейчас переведен на английский язык и востребован ВОЗ», — сказал президент Российского общества патологоанатомов Лев Кактурский.
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На конференции выступили:
- ректор КубГМУ Сергей Алексеенко;
- заместитель Министра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко;
- главврач ГБУЗ «Научно-исследовательский институт — Краевая клиническая больница № 1 имени профессора С.В. Очаповского» Минздрава Краснодарского края, академик РАН Владимир Порханов;
- президент Российского общества патологоанатомов, научный руководитель НИИ морфологии человека, член-корреспондент РАН Лев Кактурский;
- главный внештатный специалист по патологической анатомии Москвы, заведующий кафедрой патологической анатомии Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова, профессор Олег Зайратьянц;
- заведующий кафедрой патологической анатомии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, профессор Евгения Коган;
- заведующий кафедрой патологической анатомии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, профессор Елена Туманова;
- заведующий кафедрой патологической анатомии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова, профессор Маргарита Рыбакова;
- профессор кафедры патологической анатомии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, профессор Вячеслав Пауков.