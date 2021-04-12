«Стань донором». Жители Кубани, переболевшие COVID-19, могут сдать плазму и получить подарок

«Пятёрочка» совместно с ГБУЗ «НИИ-ККБ № 1 им. проф. С. В. Очаповского» запустила социальный проект «Стань донором».

Кто может стать донором, как принять участие в проекте и другие важные подробности — в материале портала Юга.ру.

Помочь нуждающимся

В рамках проекта «Стань донором» торговая сеть «Пятёрочка» разместила во всех своих магазинах в Краснодарском крае информационные плакаты — они содержат подробную информацию о том, кто и как может стать донором, чтобы помочь нуждающимся в лечении. Цель проекта — стимулировать донорство плазмы крови для лечения коронавирусной инфекции COVID-19.