«Стань донором». Жители Кубани, переболевшие COVID-19, могут сдать плазму и получить подарок
«Пятёрочка» совместно с ГБУЗ «НИИ-ККБ № 1 им. проф. С. В. Очаповского» запустила социальный проект «Стань донором».
Кто может стать донором, как принять участие в проекте и другие важные подробности — в материале портала Юга.ру.
Помочь нуждающимся
В рамках проекта «Стань донором» торговая сеть «Пятёрочка» разместила во всех своих магазинах в Краснодарском крае информационные плакаты — они содержат подробную информацию о том, кто и как может стать донором, чтобы помочь нуждающимся в лечении. Цель проекта — стимулировать донорство плазмы крови для лечения коронавирусной инфекции COVID-19.
Стать донором
Жители Кубани могут сдать плазму крови в Краевой клинической больнице № 1 им. проф. С. В. Очаповского по адресу: Краснодар, улица 1 Мая, 167. Необходима предварительная запись по телефону: 8 (861) 252-87-54, 8 (929) 844-02-26.
Основные требования к донору:
- с момента выздоровления от COVID-19 прошло не менее 14 дней,
- возраст от 18 лет,
- вес не менее 50 кг,
- гражданство РФ (либо проживание на территории РФ на законных основаниях не менее 1 года),
- наличие отрицательного теста на COVID-19.
Получить подарок
Каждый донор после сдачи плазмы крови получит от «Пятёрочки» купон на подарок — продуктовую корзину, куда входят чай, кофе и сладости. Обменять купон на подарочную корзину можно в ближайшем к больнице магазине торговой сети по адресу: Краснодар, улица 1 Мая, 270. Акция проводится до 31 мая 2021 года.
Эльвира Бекташева, руководитель по маркетингу в макрорегионе «Северный Кавказ» торговой сети «Пятёрочка»: — Многие из нас могут помочь в борьбе с коронавирусом, и эта помощь важна как никогда. Во Всемирный день здоровья, 7 апреля, мы вместе с Краевой клинической больницей № 1 запустили проект «Стань донором», чтобы как можно больше жителей нашего края узнали, как поддержать тех, кто борется сейчас с болезнью, и внести вклад в их выздоровление. Те, кто уже перенесли инфекцию и имеют антитела, могут стать донорами и помочь поскорее вылечиться другим. Все вместе, с общей поддержкой и участием, мы сможем преодолеть это непростое время.