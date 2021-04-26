В Краснодаре мотоциклист с пассажиром проехал на красный и врезался в машину. Есть жертвы

Краснодарский край

Распечатать

26 апреля в районе Западного обхода Краснодара произошло смертельное ДТП с мотоциклом и иномаркой

Видео с места ДТП с мотоциклом на улице Красных Партизан появились в соцсетях 26 апреля. Телеграм-канал «ЧП Краснодар» опубликовал запись очевидца, на которой медики пытаются откачать пострадавшего, который лежит на дороге. Неподалеку от него лежит еще один человек. На видео из телеграм-канала «ЧП Юг» видно, что мотоцикл оказался в нескольких десятках метров от водителя.

Читайте также:

В пресс-службе УМВД России по Краснодару порталу Юга.ру сообщили, что авария произошла около 15:00. По предварительным данным, мотоциклист с пассажиром двигался со стороны улицы Круговой в направлении центра, проехал на красный сигнал светофора и врезался в автомобиль Toyota, который в тот момент выезжал на Т-образный перекресток.

От столкновения водитель мотоцикла скончался на месте, а его пассажира доставили в больницу. По факту случившегося полиция проводит проверку.

«Южные дела» написали, что после столкновения мотоцикл воспламенился. В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю прокомментировали, что на месте ЧП работали 7 человек и 2 единицы техники, «чтобы обеспечить пожарную безопасность».

Ранее Юга.ру писали, что утром 26 апреля в Краснодаре легковушка вылетела на рельсы и парализовала движение трамваев почти на три часа.

ДТП Краснодар МЧС Полиция смерть

Новости

В Краснодаре мотоциклист с пассажиром проехал на красный и врезался в машину. Есть жертвы
Из аэропорта Краснодара пустят автобусы на курорты Черноморского побережья
В центре Краснодара загорелся двухэтажный дом
В майские праздники МФЦ Кубани будут работать только один день, и то не полный
7-летней девочке из Краснодара собирают почти 200 тыс. рублей на лечение в московской клинике
В Краснодаре на три дня отключат горячую воду жителям нескольких микрорайонов

Лента новостей

«Да ты ненормальный!» Существуют ли нормальные люди и что такое норма
Сегодня, 11:23
«Да ты ненормальный!» Существуют ли нормальные люди и что такое норма
«Есть меньше мяса и не курить»
23 апреля, 11:43 Партнерский
«Есть меньше мяса и не курить»
А еще онкоуролог рассказал о роботических операциях и консилиумах
«Ионов — ключевая фигура в новой схеме «Краснодара»
Сегодня, 16:20
«Ионов — ключевая фигура в новой схеме «Краснодара»

Реклама на портале