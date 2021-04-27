Стали известны подробности ДТП в Краснодаре, в котором погиб мотоциклист
27 апреля стали известны подробности смертельной аварии с участием мотоцикла и иномарки, которая произошла накануне в Краснодаре
Напомним, 26 апреля на улице Красных Партизан произошло смертельное ДТП, в котором погиб мотоциклист, а его пассажир получил травмы. Изначально в пресс-службе УМВД по Краснодару рассказали, что мотоцикл проехал на красный сигнал светофора и врезался в автомобиль Toyota.
27 апреля в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили другую версию событий. По предварительным данным, 54-летний водитель автомобиля Toyota, совершая разворот, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с мотоциклом Kawasaki, который ехал по встречной полосе.
Также в соцсетях появилось видео с камер наблюдения, где зафиксировано, что мотоциклист ехал на зеленый. Портал Юга.ру обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Краснодару. Там рассказали, что изучив видео ДТП из соцсетей, полицейские установили, что в момент столкновения мотоцикл двигался на разрешающий сигнал светофора. Видеозаписи приобщат к материалам уголовного дела. На водителя автомобиля могут завести дело по ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД).