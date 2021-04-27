Стали известны подробности ДТП в Краснодаре, в котором погиб мотоциклист

27 апреля стали известны подробности смертельной аварии с участием мотоцикла и иномарки, которая произошла накануне в Краснодаре

Напомним, 26 апреля на улице Красных Партизан произошло смертельное ДТП, в котором погиб мотоциклист, а его пассажир получил травмы. Изначально в пресс-службе УМВД по Краснодару рассказали, что мотоцикл проехал на красный сигнал светофора и врезался в автомобиль Toyota.

27 апреля в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили другую версию событий. По предварительным данным, 54-летний водитель автомобиля Toyota, совершая разворот, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с мотоциклом Kawasaki, который ехал по встречной полосе.