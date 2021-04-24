На Кубани произошло ДТП с рейсовым автобусом. Погибли две девушки, еще шесть человек пострадали

В Абинском районе на въезде в станицу Холмскую 24 апреля произошла смертельная авария

Трагедия произошла около 11:00 на 73-м км трассы А-146 «Краснодар — Верхнебаканский». В Абинском районе на въезде в станицу Холмскую столкнулись рейсовый автобус № 105, следовавший по маршруту Абинск — Холмская, и автомобиль ВАЗ-2106.

59-летний водитель автомобиля ВАЗ при повороте налево не уступил дорогу автобусу «Газель» и столкнулся с ним. В результате ДТП пассажирка легкового автомобиля погибла на месте, еще одна скончалась в больнице. Их личности устанавливаются.

Также в ДТП пострадали шесть человек: водитель ВАЗ и пять пассажиров микроавтобуса. Несовершеннолетних среди погибших и пострадавших нет, сообщили порталу Юга.ру 24 апреля в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.