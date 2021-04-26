В Краснодаре вылетевшая на рельсы легковушка парализовала движение трамваев почти на три часа

В Краснодаре утром 26 апреля на перекрестке улиц Каляева и Северной произошло ДТП, которое остановило трамвайное движение

Информация о ДТП появилась утром в инстаграме МУП «КТТУ». Там сообщили, что в 8:13 встали трамваи из-за вылетевшего на рельсы автомобиля. Трамваи № 3 и № 7 снова поехали по маршруту только в 10:53. Простой составил 2 часа 40 минут, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе КТТУ.

Подробности ДТП сообщили редакции в пресс-службе УМВД по Краснодару. Выяснилось, что водитель автомобиля Volkswagen Tiguan двигался по улице Каляева со стороны Бабушкина и при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Volkswagen Polo. Машины столкнулись и Volkswagen Polo вылетел на трамвайные пути.

В ДТП никто не пострадал. На виновника аварии составили административный протокол за невыполнение ПДД. Размер штрафа составил 1 тыс. рублей.