В Краснодаре вылетевшая на рельсы легковушка парализовала движение трамваев почти на три часа

Краснодарский край

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В Краснодаре утром 26 апреля на перекрестке улиц Каляева и Северной произошло ДТП, которое остановило трамвайное движение

Информация о ДТП появилась утром в инстаграме МУП «КТТУ». Там сообщили, что в 8:13 встали трамваи из-за вылетевшего на рельсы автомобиля. Трамваи № 3 и № 7 снова поехали по маршруту только в 10:53. Простой составил 2 часа 40 минут, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе КТТУ.

Подробности ДТП сообщили редакции в пресс-службе УМВД по Краснодару. Выяснилось, что водитель автомобиля Volkswagen Tiguan двигался по улице Каляева со стороны Бабушкина и при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Volkswagen Polo. Машины столкнулись и Volkswagen Polo вылетел на трамвайные пути.

В ДТП никто не пострадал. На виновника аварии составили административный протокол за невыполнение ПДД. Размер штрафа составил 1 тыс. рублей.

Как писали Юга.ру, в начале апреля в Краснодаре произошло ДТП на трамвайных путях на улице Калинина. Тогда пострадали водитель и пассажир автомобиля. Напомним, в конце марта мэр города Евгений Первышов поручил строже наказывать за аварии с общественным транспортом.

ДТП Краснодар Общественный транспорт Полиция Трамвай

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