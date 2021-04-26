В майские праздники МФЦ Кубани будут работать только один день, и то не полный

Краснодарский край

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Единый портал Многофункциональных центров Краснодарского края рассказал, как отделения МФЦ будут работать с 1 по 11 мая

Напомним, президент РФ Владимир Путин 23 апреля согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Так, россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая. Кроме того, власти Кубани в связи с Радоницей также объявили выходным днем вторник, 11 мая.

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26 апреля Единый портал Многофункциональных центров предоставления госуслуг Краснодарского края сообщил в своих соцсетях, что в грядущие выходные МФЦ Кубани будут работать только 8 мая. В этот день в отделениях можно будет получить и сдать документы по рабочему графику субботы — с 8:00 до 17:00.

Ранее Юга.ру писали, что на майские праздники синоптики спрогнозировали в Краснодарском крае потепление до 26 °С.

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В майские праздники МФЦ Кубани будут работать только один день, и то не полный
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