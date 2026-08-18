В Краснодаре пройдет книжный своп для детей и родителей. Как принять участие?

Своп пройдет в магазине «Бабушка-ракета», книги для участия принимают до 28 августа (0+)

Книжный магазин «Бабушка-ракета» анонсировал на 29 и 30 августа книжный своп — обмен детскими изданиями и семейной литературой. Мероприятие пройдет совместно с экоцентром «Чистая среда».

Для участия необходимо выбрать книги, которые больше не нужны, установить на них цену от 50 до 300 рублей и карандашом указать имя, контактный телефон и стоимость.

Книги принимают в «Бабушке-ракете» на улице Коммунаров, 58Г, ежедневно с 10:00 до 20:00 до 28 августа включительно.