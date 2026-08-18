В Краснодаре пройдет книжный своп для детей и родителей. Как принять участие?

Краснодарский край

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  • © Скриншоты фото из телеграм-канала «Бабушка-ракета»
    © Скриншоты фото из телеграм-канала «Бабушка-ракета»

Своп пройдет в магазине «Бабушка-ракета», книги для участия принимают до 28 августа (0+)

Книжный магазин «Бабушка-ракета» анонсировал на 29 и 30 августа книжный своп — обмен детскими изданиями и семейной литературой. Мероприятие пройдет совместно с экоцентром «Чистая среда».

Для участия необходимо выбрать книги, которые больше не нужны, установить на них цену от 50 до 300 рублей и карандашом указать имя, контактный телефон и стоимость.

Книги принимают в «Бабушке-ракете» на улице Коммунаров, 58Г, ежедневно с 10:00 до 20:00 до 28 августа включительно.

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Принести можно любые книги для детей и родителей в хорошем состоянии. При этом они должны быть изданы в XXI веке. Издания, которые не найдут новых хозяев, останутся на полке буккросинга.

Кроме того, в дни свопа пройдут мероприятия для детей и родителей.

29 августа:

  • с 11:00 до 14:00 — мастерские от «Чистой среды» по созданию обложки и закладки для книг;
  • с 12:00 до 15:00 — мастер-класс писательницы Натальи Мацко «Рассказ за 5 минут»;
  • 15:00 — встреча для родителей и подростков «Огонек на двоих»;
  • 17:00 — игровой тренинг с психологом «Суперсила общения».

30 августа:

  • 10:30 — литературно-творческое мероприятие;
  • 11:00 — практикум по работе с нейросетями;
  • 15:00 — мастер-класс по созданию пряников;
  • 17:00 — просмотр мультфильма «Университет монстров».

Подробности можно уточнить у организаторов.

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