В Краснодаре пройдет книжный своп для детей и родителей. Как принять участие?
Своп пройдет в магазине «Бабушка-ракета», книги для участия принимают до 28 августа (0+)
Книжный магазин «Бабушка-ракета» анонсировал на 29 и 30 августа книжный своп — обмен детскими изданиями и семейной литературой. Мероприятие пройдет совместно с экоцентром «Чистая среда».
Для участия необходимо выбрать книги, которые больше не нужны, установить на них цену от 50 до 300 рублей и карандашом указать имя, контактный телефон и стоимость.
Книги принимают в «Бабушке-ракете» на улице Коммунаров, 58Г, ежедневно с 10:00 до 20:00 до 28 августа включительно.
Принести можно любые книги для детей и родителей в хорошем состоянии. При этом они должны быть изданы в XXI веке. Издания, которые не найдут новых хозяев, останутся на полке буккросинга.
Кроме того, в дни свопа пройдут мероприятия для детей и родителей.
29 августа:
- с 11:00 до 14:00 — мастерские от «Чистой среды» по созданию обложки и закладки для книг;
- с 12:00 до 15:00 — мастер-класс писательницы Натальи Мацко «Рассказ за 5 минут»;
- 15:00 — встреча для родителей и подростков «Огонек на двоих»;
- 17:00 — игровой тренинг с психологом «Суперсила общения».
30 августа:
- 10:30 — литературно-творческое мероприятие;
- 11:00 — практикум по работе с нейросетями;
- 15:00 — мастер-класс по созданию пряников;
- 17:00 — просмотр мультфильма «Университет монстров».
Подробности можно уточнить у организаторов.
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