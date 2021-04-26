В Краснодаре «ЮгСтройИнвест» поддержал Всероссийский субботник

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24 апреля жители микрорайона «Губернский» поучаствовали в уборке

На центральной аллее раздавали инвентарь, перчатки, воду и фотографировались на память. В пресс-службе застройщика подчеркнули, что все санитарно-эпидемиологические нормы были соблюдены.

«Мы, родители, должны своим примером детям показывать, как нужно ухаживать за нашей планетой. Когда мы увидели в Инстаграме объявление, что у нас субботник, мы очень обрадовались. Сегодня познакомились с соседями на субботнике, много полезного узнали», — рассказала жительница «Губернского» Анастасия Чащина организаторам субботника.

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Его участники белили стволы, окучивали деревья, высаживали розы — скоро они зацветут на одной из аллей «Губернского». В субботнике участвовали и сотрудники ГК «ЮгСтройИнвест».

«По инициативе гендиректора «ЮгСтройИнвест» Юрия Иванова мы решили поддержать ежегодный традиционный Всекубанский субботник и организовали этот праздник в «Губернском»! Это современный, прогрессивный микрорайон. Мы очень рады, что здесь живет много активных людей, которые сегодня пришли на наш субботник. «ЮгСтройИнвест» с удовольствием проводит подобные мероприятия, чтобы у жителей была возможность провести время с семьей в любимом микрорайоне», — сказал директор «ЮгСтройИнвест Кубань» Алексей Павлов.

Благоустройство ГК «ЮгСтройИнвест» Жилье Субботник

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