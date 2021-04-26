В Краснодаре «ЮгСтройИнвест» поддержал Всероссийский субботник

На центральной аллее раздавали инвентарь, перчатки, воду и фотографировались на память. В пресс-службе застройщика подчеркнули, что все санитарно-эпидемиологические нормы были соблюдены.

«Мы, родители, должны своим примером детям показывать, как нужно ухаживать за нашей планетой. Когда мы увидели в Инстаграме объявление, что у нас субботник, мы очень обрадовались. Сегодня познакомились с соседями на субботнике, много полезного узнали», — рассказала жительница «Губернского» Анастасия Чащина организаторам субботника.