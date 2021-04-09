Под Краснодаром кот застрял в окне квартиры. Прохожие принесли строительные леса и спасли животное
В ауле Новая Адыгея в начале апреля прохожие спасли кота, который застрял в приоткрытом окне и не мог выбраться
Видео со спасением животного появилось в соцсетях 7 апреля, на следущий день оно широко распространилось в интернете, после того, как его выложили в телеграм-канале BAZA.
Кот застрял в приоткрытом окне квартиры в ЖК «Мега-Победа» аула Новая Адыгея. Животное не смогло выбраться самостоятельно, ему помогли случайные прохожие.
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