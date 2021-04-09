В ауле Новая Адыгея в начале апреля прохожие спасли кота, который застрял в приоткрытом окне и не мог выбраться

Видео со спасением животного появилось в соцсетях 7 апреля, на следущий день оно широко распространилось в интернете, после того, как его выложили в телеграм-канале BAZA.

Кот застрял в приоткрытом окне квартиры в ЖК «Мега-Победа» аула Новая Адыгея. Животное не смогло выбраться самостоятельно, ему помогли случайные прохожие.

Девушка, которая опубликовала видео, написала, что кот мяукал около часа, она звонила в 112, но там спасать животное отказались. Тогда компания молодых людей вместе с рабочими принесли с соседней стройки леса, залезли на них и палками затолкали кота обратно в квартиру.