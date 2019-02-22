Между городами Крыма пустят катера на подводных крыльях

Между курортами Крымского полуострова запустят пассажирские судна на подводных крыльях «Комета»

Глава комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу Алексей Черняк на туристическом форуме в Сочи рассказал, что с 20 апреля возобновят морское сообщение между Ялтой и Севастополем. По маршруту будут ходить катера «Комета». С 1 июля пустят еще два таких судна по маршрутам Ялта — Севастополь и Ялта — Евпатория.

Ранее исполняющий обязанности гендиректора концерна «Калашников» Владимир Дмитриев сообщил, что на судостроительном заводе «Вымпел» в 2019 году построят два скоростных пассажирских катера на подводных крыльях «Комета».

Первую «Комету» запустили из Севастополя в Ялту в июле 2018 года. Судно вмещает 120 пассажиров в двух салонах. В основном отделении могут находиться 95 человек, в салоне повышенной комфортности — 25 человек. Экипаж составляет пять человек. Скорость катера достигает 35 узлов — это примерно 65 км/ч, сообщает РИА «Новости Крым».