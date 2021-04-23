В Краснодаре из-за парада казаков будут работать не все ярмарки выходного дня

В Краснодаре 24 апреля откроются 16 ярмарок выходного дня

Ярмарки выходного дня будут работать все выходные с 8:00 до 15:00. На торговых точках можно будет купить продукцию кубанских фермеров и сельхозтоваропроизводителей.

Всего в кревом центре в последние выходные апреля откроется 16 локаций для торговли. Из-за парада Кубанского казачьего войска отменили одну из ярмарок — на улице Буденного между Красной и Рашпилевской. Адреса ярмарок, которые будут работать 24 апреля:

улица Бургасская, 31/1;

улица Одесская, 48-52;

улица Дзержинского, 213;

улица Восточно-Кругликовская, 26;

улица Героя Яцкова, 11;

улица Уральская, 168;

улица Каляева, 198;

улица Захарова, 23;

проспект Чекистов, 9;

улица Думенко, 13;

улица Зиповская, 34/Б;

улица Заводская, 9;

улица Евдокии Бершанской, 117;

улица Евгении Жигуленко, 4;

хутор Ленина, улица Огородная, 62;

улица Архитектора Ишунина, 7/1. Адреса ярмарок, которые будут работать 25 апреля: улица Одесская, 48-52;

улица Захарова, 23.