В Краснодаре из-за парада казаков будут работать не все ярмарки выходного дня
В Краснодаре 24 апреля откроются 16 ярмарок выходного дня
Ярмарки выходного дня будут работать все выходные с 8:00 до 15:00. На торговых точках можно будет купить продукцию кубанских фермеров и сельхозтоваропроизводителей.
Всего в кревом центре в последние выходные апреля откроется 16 локаций для торговли. Из-за парада Кубанского казачьего войска отменили одну из ярмарок — на улице Буденного между Красной и Рашпилевской.
Адреса ярмарок, которые будут работать 24 апреля:
- улица Бургасская, 31/1;
- улица Одесская, 48-52;
- улица Дзержинского, 213;
- улица Восточно-Кругликовская, 26;
- улица Героя Яцкова, 11;
- улица Уральская, 168;
- улица Каляева, 198;
- улица Захарова, 23;
- проспект Чекистов, 9;
- улица Думенко, 13;
- улица Зиповская, 34/Б;
- улица Заводская, 9;
- улица Евдокии Бершанской, 117;
- улица Евгении Жигуленко, 4;
- хутор Ленина, улица Огородная, 62;
- улица Архитектора Ишунина, 7/1.
Адреса ярмарок, которые будут работать 25 апреля:
- улица Одесская, 48-52;
- улица Захарова, 23.
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