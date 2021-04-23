В Краснодаре из-за парада казаков будут работать не все ярмарки выходного дня

Краснодарский край

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В Краснодаре 24 апреля откроются 16 ярмарок выходного дня

Ярмарки выходного дня будут работать все выходные с 8:00 до 15:00. На торговых точках можно будет купить продукцию кубанских фермеров и сельхозтоваропроизводителей.

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Всего в кревом центре в последние выходные апреля откроется 16 локаций для торговли. Из-за парада Кубанского казачьего войска отменили одну из ярмарок — на улице Буденного между Красной и Рашпилевской.

Адреса ярмарок, которые будут работать 24 апреля:

  • улица Бургасская, 31/1;
  • улица Одесская, 48-52;
  • улица Дзержинского, 213;
  • улица Восточно-Кругликовская, 26;
  • улица Героя Яцкова, 11;
  • улица Уральская, 168;
  • улица Каляева, 198;
  • улица Захарова, 23;
  • проспект Чекистов, 9;
  • улица Думенко, 13;
  • улица Зиповская, 34/Б;
  • улица Заводская, 9;
  • улица Евдокии Бершанской, 117;
  • улица Евгении Жигуленко, 4;
  • хутор Ленина, улица Огородная, 62;
  • улица Архитектора Ишунина, 7/1.

Адреса ярмарок, которые будут работать 25 апреля:

  • улица Одесская, 48-52;
  • улица Захарова, 23.

Напомним, ярмарку на улице Архитектора Ишунина открыли в ноябре 2020 года. Позже в Краснодаре появилась еще одна торговая точка с товарами местных производителей — на улице Зиповской.

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