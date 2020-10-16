В Краснодаре откроют еще одну ярмарку выходного дня

Напомним, в начале октября после замечаний губернатора Кубани Вениамина Кондратьева мэрия Краснодара отчиталась, что к 10 октября в Краснодаре будут работать 14 ярмарок вместо 8. Позже их число увеличили до 16.

Еще одна ярмарка выходного дня начнет работать 17 октября на улице Заводской, 9 в Пашковском жилом массиве. На ней свою продукцию смогут реализовать до 300 кубанских фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств. Всего в Краснодаре в эти выходные с 8:00 до 15:00 будет работать 17 площадок для ярмарок, уточнили 16 октября в пресс-службе администрации Краснодара.

«Ярмарка на улице Заводской открывается, потому что очень много с/х производителей хотят продать свою продукцию и на существующих площадках уже нет мест. В планах пока нет открытия таких же ярмарок», — рассказали порталу Юга.ру в МУП «Карасунский», который отвечает за организацию всех ярмарок в городе.

Две ярмарки — на улице Одесской, 48 и на Захарова, 23 — будут открыты и в воскресенье, 18 октября. Городские ярмарки расположены по адресам: