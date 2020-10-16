В Краснодаре откроют еще одну ярмарку выходного дня
В администрации Краснодара рассказали, что 17 октября в городе начнет работать еще одна ярмарка
Напомним, в начале октября после замечаний губернатора Кубани Вениамина Кондратьева мэрия Краснодара отчиталась, что к 10 октября в Краснодаре будут работать 14 ярмарок вместо 8. Позже их число увеличили до 16.
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Еще одна ярмарка выходного дня начнет работать 17 октября на улице Заводской, 9 в Пашковском жилом массиве. На ней свою продукцию смогут реализовать до 300 кубанских фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств. Всего в Краснодаре в эти выходные с 8:00 до 15:00 будет работать 17 площадок для ярмарок, уточнили 16 октября в пресс-службе администрации Краснодара.
«Ярмарка на улице Заводской открывается, потому что очень много с/х производителей хотят продать свою продукцию и на существующих площадках уже нет мест. В планах пока нет открытия таких же ярмарок», — рассказали порталу Юга.ру в МУП «Карасунский», который отвечает за организацию всех ярмарок в городе.
Две ярмарки — на улице Одесской, 48 и на Захарова, 23 — будут открыты и в воскресенье, 18 октября. Городские ярмарки расположены по адресам:
- улица Бургасская, 31/1;
- улица Одесская, 48 — Одесская, 52;
- улица Буденного — квартал между Красной и Рашпилевской;
- улица Невкипелого, 31;
- улица Дзержинского, 213;
- улица Восточно-Кругликовская, 26;
- улица имени Героя Яцкова, 11;
- улица Уральская, 168;
- улица Каляева, 198;
- улица Захарова, 23;
- проспект Чекистов, 9;
- улица Думенко, 13;
- улица Зиповская, 34/Б;
- улица Заводская, 9 (Пашковский жилой массив);
- улица имени Евдокии Бершанской, 117;
- улица имени Евгении Жигуленко, 4;
- хутор Ленина, улица Огородная, 62.
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