В Краснодаре появится еще одна ярмарка выходного дня

В мэрии Краснодара 23 ноября сообщили, что ярмарка на улице Архитектора Ишунина, 7/1 заработает на регулярной основе по выходным

В начале октября после замечаний губернатора Кубани Вениамина Кондратьева мэрия Краснодара отчиталась, что в краевом центре будут работать 14 ярмарок выходного дня вместо 8. Позже их число увеличили до 16, а затем — до 17. Кроме того, краевой департамент потребительской сферы устроил опрос, чтобы жители Краснодара выбрали места для дополнительного открытия ярмарок в городе.

В субботу, 21 ноября, в Краснодаре в тестовом режиме открылась еще одна ярмарка выходного дня на улице Архитектора Ишуина, 7/1. На торговой точке работало 12 человек. На городской планерке 23 ноября было решено сделать ярмарку постоянной, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Мы сделали срез общественного мнения, получили одобрение местных жителей о том, что ярмарка там будет востребована. Начиная со следующей субботы, мы полноценно приступим к ее функционированию — будет количество участников уже не менее 50», — рассказал замглавы Краснодара Дмитрий Логвиненко.